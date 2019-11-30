Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – пять, Алеппо – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – шесть, Алеппо – два", - говорится в сообщении.