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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-30T11:38+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

11:38 30.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 нарушений, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – пять, Алеппо – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – шесть, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
Вчера, 05:13Война в Сирии
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Камишлия провинции Хасеке. Выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,755 тонны.
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