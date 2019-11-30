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РИА Новости

В Сирии началось двенадцатое российско-турецкое патрулирование

10:50 30.11.2019 (обновлено: 11:05 30.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двенадцатое совместное российско-турецкое патрулирование границы началось в Сирии, сообщили в Минобороны России.
"Двенадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населенного пункта Эль Камышли. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что патрулирование проходит по новому маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршрут совместного патруля, который проходит в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы. На маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииАвтомобиль "Тигр"БТР-80Сергей ШойгуТурцияСирияРоссияВ мире
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