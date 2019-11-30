Почти 18 тысяч москвичей приняли участие в проекте "Город спорта"

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 18 тысяч москвичей высказали свои пожелания и предложения по развитию городской спортивной среды в рамках краудсорсинг-проекта "Город спорта", который проходил с 20 до 29 ноября на площадке Почти 18 тысяч москвичей высказали свои пожелания и предложения по развитию городской спортивной среды в рамках краудсорсинг-проекта "Город спорта", который проходил с 20 до 29 ноября на площадке crowd.mos.ru , сообщается на сайте мэра Москвы

Отмечается, что участники проекта предложили более 2 тысяч идей по развитию физической культуры и спорта в столице, а также приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения.

Так, например, москвичи предложили создать единый интернет-портал спортивных событий в столице и открыть секции по подготовке к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" для всех возрастов, горожане также высказались за создание сообществ любителей разных видов спорта.

Добавляется, что проект поддержали такие известные спортсмены, как заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская, вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев , российский гимнаст четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, депутат Мосгордумы трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин