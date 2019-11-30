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РИА Новости

Почти 18 тысяч москвичей приняли участие в проекте "Город спорта"

10:37 30.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожилая женщина занимается на благоустроенной спортивной площадке около улицы Удальцова в Москве
Пожилая женщина занимается на благоустроенной спортивной площадке около улицы Удальцова в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожилая женщина занимается на благоустроенной спортивной площадке около улицы Удальцова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 18 тысяч москвичей высказали свои пожелания и предложения по развитию городской спортивной среды в рамках краудсорсинг-проекта "Город спорта", который проходил с 20 до 29 ноября на площадке crowd.mos.ru, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что участники проекта предложили более 2 тысяч идей по развитию физической культуры и спорта в столице, а также приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения.
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Так, например, москвичи предложили создать единый интернет-портал спортивных событий в столице и открыть секции по подготовке к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" для всех возрастов, горожане также высказались за создание сообществ любителей разных видов спорта.
Добавляется, что проект поддержали такие известные спортсмены, как заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская, вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, российский гимнаст четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, депутат Мосгордумы трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Площадка crowd.mos.ru открылась в 2014 году. Технология краудсорсинга позволяет людям высказываться и обсуждать идеи. За пять лет более 177 тысяч москвичей присоединились к 19 проектам, более 3400 идей были отобраны экспертами для дальнейшей проработки.
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Спортсмены и команды
Игорь Акинфеев
Мария КиселеваАлексей ЯгудинАлексей НемовМосковская городская думаМоскваОбщество
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