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РИА Новости

Правительство одобрило проект о биологической безопасности страны

10:34 30.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект, посвященный биологической безопасности страны, сообщается на сайте кабмина.
"Законопроект определяет содержание деятельности по обеспечению биологической безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования", - говорится в сообщении.
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Кроме того, документ регламентирует полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти регионов РФ и местного самоуправления в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций в этой области.
"Одобрить проект федерального закона "О биологической безопасности РФ" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - информирует кабмин.
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