Правительство одобрило проект о биологической безопасности страны

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект, посвященный биологической безопасности страны, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроект определяет содержание деятельности по обеспечению биологической безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ регламентирует полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти регионов РФ и местного самоуправления в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций в этой области.