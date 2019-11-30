В Москве в субботу ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дождь с мокрым снегом, гололедица и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в последний день осени, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"В последний день календарной осени погоду в столичном регионе будет определять циклонический вихрь и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Это сохранит погоду облачной, пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в мокрый снег, а ближе к вечеру и в снег. В утренние и вечерние часы гололедица", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что температура в Москве повысится от плюс 1 до плюс 3 градусов тепла, в Подмосковье температура будет колебаться от минус 1 до плюс 3 градусов.
"Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, и барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы", - отмечается в сообщении.