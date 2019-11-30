В Москве в субботу ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица

"В последний день календарной осени погоду в столичном регионе будет определять циклонический вихрь и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Это сохранит погоду облачной, пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в мокрый снег, а ближе к вечеру и в снег. В утренние и вечерние часы гололедица", - говорится в сообщении.