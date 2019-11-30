Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T09:02+0300
https://ria.ru/20191130/1561773105.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151373/08/1513730881_0:50:960:590_1036x0_80_0_0_a4d405e48368e9b4399ae1f7a1312c9b.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

09:02 30.11.2019
135
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз в течение минувших суток открывали огонь по самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, в четверг украинские силовики один раз нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За (пятницу) 29 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявили в представительстве ЛНР.
В ведомстве уточнили, что украинские силовики вели огонь по району населенного пункта Логвиново из гранатометов.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
29 ноября, 01:42
ЛНР: ВСУ дестабилизируют обстановку перед визитом в Донбасс главы ОБСЕ
000001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ДНР сообщили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Кадр из сериала Наполеон и Жозефина. История любви
В Москву приедет голливудский киноактер Арманд Ассанте
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое
В ЛНР заявили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого
Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке
В Киркуке прогремели три взрыва, есть пострадавшие
Киев
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог у населенных пунктов
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Россиян среди пострадавших в Гааге, предварительно, нет
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
В Киеве взорвали отделение Ощадбанка
Сотрудник полиции в Ираке
Число пострадавших при взрывах в Киркуке выросло до 16 человек
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил со спецкоординатором ООН ближневосточное урегулирование
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В Крыму назвали наиболее популярные даты для поездок на полуостров
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Президент США Дональд Трамп
Белый дом подтвердил встречу Трампа с представителями СБ ООН 5 декабря
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук назвал возможный отказ от Минских соглашений преступлением
Предполагаемый похититель золота из красноярского офиса попал на видео
Предполагаемый похититель золота из красноярского офиса попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
23:55В Ярославле после хлопка газа в доме госпитализировали одного человека
Лента новостейМолния