В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз в течение минувших суток открывали огонь по самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, в четверг украинские силовики один раз нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За (пятницу) 29 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявили в представительстве ЛНР.
В ведомстве уточнили, что украинские силовики вели огонь по району населенного пункта Логвиново из гранатометов.