В Хабаровском крае при пожаре погибла пенсионерка

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в одном из многоквартирных домов Пожар произошел в одном из многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре , одна пенсионерка погибла, вторая доставлена в больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю

По информации ведомства, возгорание произошло в пятницу вечером в квартире на пятом этаже жилого девятиэтажного дома.

"В горящей квартире были обнаружены две пожилые женщины. Одна пострадавшая с сильными ожогами каретой скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение, при осмотре второй эксперты полиции констатировали смерть", - говорится в сообщении.