В Хабаровском крае при пожаре погибла пенсионерка

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в одном из многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре, одна пенсионерка погибла, вторая доставлена в больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
По информации ведомства, возгорание произошло в пятницу вечером в квартире на пятом этаже жилого девятиэтажного дома.
"В горящей квартире были обнаружены две пожилые женщины. Одна пострадавшая с сильными ожогами каретой скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение, при осмотре второй эксперты полиции констатировали смерть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в одной из комнат горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. На данный момент огонь полностью ликвидирован.
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