Предполагаемый похититель золота из красноярского офиса попал на видео

"Сотрудниками уголовного розыска изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения. На них установлен момент совершения преступления и возможный подозреваемый. В настоящее время оперативниками устанавливается его личность", - говорится в сообщении.

На записи видно, как мужчина с рюкзаком в маске, похожей на медицинскую, ходит по коридору в офисном помещении. Он беспрепятственно проходит через коридор, а после уходит с рюкзаком за плечами.