Предполагаемый похититель золота из красноярского офиса попал на видео

КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в хищении 5,9 килограмма золота из офиса в Красноярске попал на камеры наружного наблюдения, его личность устанавливают, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что в одном из офисов в Центральном районе Красноярска из сейфа были похищены 5,9 килограмма золота стоимостью около 18 миллионов рублей. По данным полиции, золото хранилось "в неприспособленном для этого месте, без надлежащих условий безопасности и охраны". Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
"Сотрудниками уголовного розыска изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения. На них установлен момент совершения преступления и возможный подозреваемый. В настоящее время оперативниками устанавливается его личность", - говорится в сообщении.
На записи видно, как мужчина с рюкзаком в маске, похожей на медицинскую, ходит по коридору в офисном помещении. Он беспрепятственно проходит через коридор, а после уходит с рюкзаком за плечами.
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