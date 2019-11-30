Тела еще 23 погибших в Британии граждан Вьетнама доставили на родину

Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тела еще 23 погибших граждан Тела еще 23 погибших граждан Вьетнама , обнаруженных в октябре в грузовике в Великобритании , в субботу переправлены на родину, сообщило вьетнамское издание VnExpress

В среду утром были репатриированы первые 16 тел из числа 39 вьетнамских граждан, погибших в грузовике в Британии.

По данным издания, рано утром в субботу самолет, перевозивший тела, приземлился в международном аэропорту Нойбай в Ханое. После процедур проверки и сертификации останки жертв направлены к родным на машинах скорой помощи.

Ранее полиция графства Эссекс проинформировала, что в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев британская полиция в понедельник задержала еще одного мужчину, подозреваемого в непреднамеренном убийстве.