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РИА Новости

Тела еще 23 погибших в Британии граждан Вьетнама доставили на родину

07:51 30.11.2019
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© REUTERS / Hannah McKayПолицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
© REUTERS / Hannah McKay
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тела еще 23 погибших граждан Вьетнама, обнаруженных в октябре в грузовике в Великобритании, в субботу переправлены на родину, сообщило вьетнамское издание VnExpress.
В среду утром были репатриированы первые 16 тел из числа 39 вьетнамских граждан, погибших в грузовике в Британии.
По данным издания, рано утром в субботу самолет, перевозивший тела, приземлился в международном аэропорту Нойбай в Ханое. После процедур проверки и сертификации останки жертв направлены к родным на машинах скорой помощи.
Ранее полиция графства Эссекс проинформировала, что в рамках расследования дела о гибели 39 вьетнамцев британская полиция в понедельник задержала еще одного мужчину, подозреваемого в непреднамеренном убийстве.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Полиция задержала несколько человек, в том числе водителя грузовика – 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии.
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