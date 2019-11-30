National Interest оценил "смертоносную" российскую винтовку

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest высоко оценил российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК), назвав оружие "смертоносным".
Автор статьи подчеркивает, что винтовку весом 6,5 килограмма создали для эффективной борьбы против целей в прочных бронежилетах.
Издание пишет, что СВДК разработана на основе снайперской винтовки Драгунова (СВД) и использует крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм 7Н33, российский военный вариант старого охотничьего патрона 9,3×64 мм Бреннеке. Он толкает пулю со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду. Штатным прицелом винтовки является оптический прицел 1П70 "Гиперон".
Отмечается, что СВДК способна пробить броню в пределах 600 метров. По мнению автора, НАТО не располагает сопоставимым вооружением.