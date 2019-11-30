Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-11-30T13:17+0300
https://ria.ru/20191130/1561771134.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156177/66/1561776654_0:275:3072:2003_1036x0_80_0_0_f44efa332e0e7ab125d34a4a02919217.jpg
РИА Новости

National Interest оценил "смертоносную" российскую винтовку

03:52 30.11.2019 (обновлено: 13:17 30.11.2019)
21112
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest высоко оценил российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК), назвав оружие "смертоносным".
Автор статьи подчеркивает, что винтовку весом 6,5 килограмма создали для эффективной борьбы против целей в прочных бронежилетах.
Издание пишет, что СВДК разработана на основе снайперской винтовки Драгунова (СВД) и использует крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм 7Н33, российский военный вариант старого охотничьего патрона 9,3×64 мм Бреннеке. Он толкает пулю со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду. Штатным прицелом винтовки является оптический прицел 1П70 "Гиперон".
Отмечается, что СВДК способна пробить броню в пределах 600 метров. По мнению автора, НАТО не располагает сопоставимым вооружением.
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
11 ноября, 08:15Новое оружие России
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
3841783314
Обсудить 13
Новое оружие РоссииНАТОРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Он толкает 254-граммовую пулю? Четверть килограмма?
30 ноября, 05:03
патриот бывший
7183001
Рекомендуем
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Зенитно-ракетный комплекс Оса
В Сети появилось видео ракетной атаки на американский Apache
Площадь Победы в Минске
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
Газовое оборудование на Украине
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Лаврентий Берия (1899-1953), первый секретарь ЦК КП(б) Грузии, впоследствии народный комиссар внутренних дел СССР с 1938 по 1945 год
"Росатом" рассказал, как Берия отреагировал на кражу плаща на заводе
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
"Максимальный треш": Савченко высмеяли в Сети за наряд
Киев
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Газораспределительная станции на Украине
Миллионер предрек Украине гибель из-за газа
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Мадуро приказал мобилизовать венесуэльскую армию
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Актер Сергей Светлаков
Светлаков рассказал о вырезанной из КВН шутке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04ВОЗ: дискриминация ВИЧ-пациентов снижает шанс на раннюю диагностику
03:02В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
Лента новостейМолния