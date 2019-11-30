National Interest оценил "смертоносную" российскую винтовку

Автор статьи подчеркивает, что винтовку весом 6,5 килограмма создали для эффективной борьбы против целей в прочных бронежилетах.

Издание пишет, что СВДК разработана на основе снайперской винтовки Драгунова (СВД) и использует крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм 7Н33, российский военный вариант старого охотничьего патрона 9,3×64 мм Бреннеке. Он толкает пулю со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду. Штатным прицелом винтовки является оптический прицел 1П70 "Гиперон".