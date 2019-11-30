Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T02:08+0300
https://ria.ru/20191130/1561770754.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156176/93/1561769358_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_f23ccd05d1b9eebec7943414770b3a6b.jpg
РИА Новости

Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы

02:08 30.11.2019
109
© AP Photo / Phil NijhuisНападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
© AP Photo / Phil Nijhuis
ГААГА (Нидерланды), 30 ноя - РИА Новости. Троих несовершеннолетних, получивших ранения в результате нападения неизвестного мужчины, вооруженного ножом, на одной из главных торговых улиц Гааги, отпустили из больницы, сообщает в ночь на субботу полиция нидерландского города.
"Трое пострадавших в инциденте с ножом на улице Гроте-Маркт выпущены из больницы", - говорится в официальном аккаунте полиции Гааги в сети Twitter.
Ранее сообщалось, что полиция продолжает разыскивать подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц города. В результате инцидента пострадали три человека, все они несовершеннолетние.
Мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии.
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Вчера, 17:59
Серия нападений в столице Англии. Лондонский мост закрыт, есть жертвы
010010
Обсудить 0
ГаагаНидерландыВ мире
Рекомендуем
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
Полиция в Гааге ищет свидетелей нападения на торговой улице
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство выясняет, есть ли россияне на задержанном в Портленде судне
Обстановка в Лондоне после инцидента близ Лондонского моста
Погибли двое из пяти раненных при нападении на Лондонском мосту
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Посольство Российской Федерации в Нидерландах
Посольство выяснит, есть ли россияне среди пострадавших в Гааге
Нападение с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги. 29 ноября 2019
В Гааге в результате нападения пострадали три человека
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа
Израильская армия нанесла удар по посту ХАМАС в ответ на обстрел
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Туроператор: более 20 россиян остаются в больнице в Доминикане
Автомобили скорой помощи
Житель Нефтекамска сбил на дороге пять детей
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Экс-президент Парагвая Орасио Картес
Суд Бразилии отменил ордер на арест экс-президента Парагвая Картеса
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" оценил план США сократить расходы на НАТО
Президент США Дональд Трамп
СМИ: у Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан
Полиция на мосту в Лондоне. 29 ноября 2019
Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Почти все пострадавшие в Доминикане вернутся в Россию через неделю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
23:57Суд в Киеве арестовал "крестного отца контрабанды" Альперина
Лента новостейМолния