Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы

ГААГА (Нидерланды), 30 ноя - РИА Новости. Троих несовершеннолетних, получивших ранения в результате нападения неизвестного мужчины, вооруженного ножом, на одной из главных торговых улиц Гааги, отпустили из больницы, сообщает в ночь на субботу полиция нидерландского города.
"Трое пострадавших в инциденте с ножом на улице Гроте-Маркт выпущены из больницы", - говорится в официальном аккаунте полиции Гааги в сети Twitter.
Ранее сообщалось, что полиция продолжает разыскивать подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц города. В результате инцидента пострадали три человека, все они несовершеннолетние.
Мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии.