"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска

"Давайте рассматривать возможности, как мы, "Нафтогаз", конечным собственником которого является украинский народ, получим 3 миллиарда долларов, в каком виде, и какую мы получим компенсацию, если вы ("Газпром" - ред.) хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на 12,2 миллиарда долларов, какую компенсацию мы получим, — сказал Витренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Эти варианты мы готовы рассматривать, потому что мы конструктивные люди, которые хотят получить средства, которые принадлежат нам, быстрее, а не позже", — добавил он.

Витренко 25 ноября заявил, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом. По его словам, это перекроет минимум годовой импорт топлива для потребления на Украине.

Газовые споры

В конце года истекают действующие контракты на транзит и поставку топлива. На прошедшей 27 октября трехсторонней встрече "Газпром" предложил пакетный вариант решения газовых вопросов. Речь, в частности, шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В ответ украинская сторона заявила, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.

Позже, 18 ноября, "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий договор либо заключить новый сроком на год. Российская сторона отметила, что новый контракт может быть подписан, только если обе стороны в международном арбитраже заявят об отказе от взаимных претензий, прекратят судебные разбирательства, а украинский Антимонопольный комитет отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Кроме того, "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.