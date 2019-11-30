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РИА Новости

"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска

00:00 30.11.2019 (обновлено: 00:21 30.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" готов рассматривать предложения "Газпрома" о том, в каком виде он вернет три миллиарда долларов долга, и обсуждать размер компенсации для того, чтобы Киев отказался от исковых требований еще на 12,2 миллиарда долларов, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Давайте рассматривать возможности, как мы, "Нафтогаз", конечным собственником которого является украинский народ, получим 3 миллиарда долларов, в каком виде, и какую мы получим компенсацию, если вы ("Газпром" - ред.) хотите, чтобы мы отказались от наших исковых требований на 12,2 миллиарда долларов, какую компенсацию мы получим, — сказал Витренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
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"Эти варианты мы готовы рассматривать, потому что мы конструктивные люди, которые хотят получить средства, которые принадлежат нам, быстрее, а не позже", — добавил он.
Витренко 25 ноября заявил, что "Нафтогаз" готов получить долг "Газпрома" по решениям Стокгольмского арбитража в размере около 3 миллиардов долларов газом. По его словам, это перекроет минимум годовой импорт топлива для потребления на Украине.

Газовые споры

В конце года истекают действующие контракты на транзит и поставку топлива. На прошедшей 27 октября трехсторонней встрече "Газпром" предложил пакетный вариант решения газовых вопросов. Речь, в частности, шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В ответ украинская сторона заявила, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
Позже, 18 ноября, "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий договор либо заключить новый сроком на год. Российская сторона отметила, что новый контракт может быть подписан, только если обе стороны в международном арбитраже заявят об отказе от взаимных претензий, прекратят судебные разбирательства, а украинский Антимонопольный комитет отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Кроме того, "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
28 ноября, 03:01
"Нафтогаз" пообещал не перекрывать вентиль после 1 января
1799642468
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Украина
Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияВ мире
Популярные комментарии
Неприкрытый и беззастенчивый шантаж в стиле "кормите лучше, чтобы было, чем вам под дверь нас..ть". Какие с этими ... могут быть вообще дела? Весной и летом болгарки будут в цене, как и точки по приёму металлолома. Заслужили..своей натурой, жадностью и продажностью национальных интересов американским чинушам.
30 ноября, 00:25
Сергей Мафтей
3300000
Надеюсь Газпром не лохонётся
30 ноября, 00:29
Вал Валиков
2110300
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