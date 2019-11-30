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РИА Новости

И снова хрупкий лед — на Ангаре трое рыбаков спасли человека

11:30 30.11.2019 (обновлено: 17:58 30.11.2019)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Трое жителей Иркутской области спасли рыбака, провалившегося под лед на реке Ангаре, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Младший лейтенант полиции Александр Абросимов, Виталий Невидомский и Дмитрий Кузьминых приехали на берег Ангары для подледной рыбалки. Неожиданно они услышали крики — в нескольких метрах от берега в ледяной воде тонул рыбак. Из-за намокшей одежды и тонкой кромки льда он не мог выбраться на берег.
Троим друзьям удалось с помощью подручных средств вытащить тонувшего. Они доставили его на лодочную станцию.
Волк пояснила, что Абросимов уже десять лет служит в патрульно-постовой службе Управления МВД по Ангарскому городскому округу. Невидомский сейчас на пенсии, а до того 22 года отработал в подразделении вневедомственной охраны. Кузьминых охраняет крупное промышленное предприятие.
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Хорошие новостиХорошие новостиИрина ВолкМВД РФИркутская область
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