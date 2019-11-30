И снова хрупкий лед — на Ангаре трое рыбаков спасли человека

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Трое жителей Иркутской области спасли рыбака, провалившегося под лед на реке Ангаре, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Младший лейтенант полиции Александр Абросимов, Виталий Невидомский и Дмитрий Кузьминых приехали на берег Ангары для подледной рыбалки. Неожиданно они услышали крики — в нескольких метрах от берега в ледяной воде тонул рыбак. Из-за намокшей одежды и тонкой кромки льда он не мог выбраться на берег.

Троим друзьям удалось с помощью подручных средств вытащить тонувшего. Они доставили его на лодочную станцию.