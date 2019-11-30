МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. В Госдуме обсуждают новый закон о виноделии и виноградарстве, призванный помочь вывести отечественную продукцию на новый уровень. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, перед страной стоит задача фактически воссоздать эту отрасль с нуля. Но это не значит, что уже сейчас на прилавках магазинов нет по-настоящему качественных напитков. Как выбрать хорошее российское вино — в материале РИА Новости.

Самозанятый сомелье

У разных видов вина, как и у любых других продуктов, есть свои ценители. И самый лучший способ найти любимый сорт — побывать на дегустации. За вход придется заплатить (обычно около двух тысяч рублей), зато, кроме разнообразия напитков, посетителям предложат изысканные закуски.

Чтобы узнать, как выбрать качественное российское вино, корреспондент РИА Новости воспользовался именно этим способом. Первое, что объяснили на дегустации, — виноград, из которого делается вино, бывает автохтонный (выращенный в своей естественной среде) и импортный. Это не значит, что напитки из международных сортов вроде "пино-нуар" или "каберне-совиньон" нельзя считать отечественными. Если лоза была привезена из-за границы и выращена на новой почве, полученное вино "впитывает" особенности местного климата.

При этом в России есть и свои автохтонные сорта: краснодарский "голубок", донские "красностоп", "цимлянский черный" или "сибирьковый". Правда, на международном уровне пока признан только "красностоп".

"Просто наше виноделие еще очень молодое, и должно пройти время, чтобы российскую лозу оценили по достоинству. Тем более, в советское время мы шли по пути экстенсивного промышленного развития, чтобы напитков хватило на всю страну. Поэтому сейчас с принятием нового закона, открывающего эту область для маленьких частных виноделов, ситуация может кардинально измениться и наши автохтонные сорта станут известны широкой публике по всему миру", — рассказал владелец винного бутика Федор Жербин в интервью РИА Новости.

Специалисты отмечают, что виноделие в России совершило огромный рывок с начала нулевых и уж тем более в сравнении с девяностыми. "Отечественные производители научились изготавливать очень хорошие мягкие сыры. Я уже давно перешел на российский камамбер — неизменный спутник вина. Поэтому нет никаких объективных причин, по которым с вином не может случиться то же самое", — делится мнением посетитель бутика.

Игристые или тихие

В рамках дегустации нам предложили несколько видов игристых и тихих вин производства виноделен "Абрау Дюрсо" и "Ведерниковъ". Среди них — "Виктор Дравиньи Премиум экстра брют", "Абрау Дюрсо Империал Винтаж брют" и "Абрау Дюрсо Империал Кюве брют".

Тихие вина были представлены образцами "Ведерниковъ" ("Сибирьковый", "Ркацители" и "Цимлянский черный"), а также "Абрау-Дюрсо" ("Шардоне" и "Каберне-Совиньон"). Отметим, что стоимость этих вин не превышает двух тысяч рублей, а многие и того дешевле.

Сначала гости мероприятия попробовали игристые вина. Такие напитки создаются в два этапа: первым делом готовится обычное тихое вино, затем туда добавляется экспедиционный ликер — смесь сахаров и дрожжей, которая в процессе вторичной ферментации делает вино игристым. Есть разные способы: по классике ликер добавляется сразу в бутылку, а по ускоренной технологии — в большую емкость на несколько сотен или даже тысяч литров.

Все игристые вина на нашей дегустации выполнены как раз по классической технологии, и это довольно легко заметить: когда напиток оказывается в бокале, виден активный перляж — миллионы маленьких пузырьков, которые, как ниточки, поднимаются вверх. Аналогичный процесс в напитках, произведенных по ускоренной технологии, выглядит совершенно иначе — пузырьки гораздо крупнее и их не так много.

© РИА Новости / Алексей Куденко Дегустация отечественных вин "Абрау Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar © РИА Новости / Алексей Куденко Дегустация отечественных вин "Абрау Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar

Что касается оценки качества, стоит довериться собственным ощущениям, ведь органолептические характеристики для вина — важнейшие, и это касается как игристых, так и тихих напитков. Больше всего внимания уделяется аромату — сразу после откупорки бутылки начинается процесс аэрации: взаимодействуя с кислородом, ароматические свойства вина постепенно раскрываются.

Если покрутить вино в бокале, оно дополнительно насытится кислородом и аромат станет более интенсивным. Это можно делать и с игристыми напитками, но лучше дождаться момента, когда завершится перляж.

Кроме того, вина различаются по кислотности — это хорошо чувствуется на вкус. Напитки с более высокой кислотностью лучше употреблять с блюдами или закусками, они хорошо сочетаются с морепродуктами и сливочными соусами. В качестве аперитива такие вина не рекомендуют — они нарушают кислотно-щелочной баланс в организме, а это чревато неприятным жжением внутри.

Если вы выбираете вино к ужину из определенных продуктов, предварительно изучите этикетку. Зачастую производители указывают, к каким блюдам их напитки подходят больше всего.

Визуально лучшие белые игристые и тихие вина — светлые, зачастую с золотистым оттенком. Красные вина должны иметь насыщенный цвет — в идеальном случае, если посмотреть на лист с текстом через бокал с таким напитком, даже при довольно ярком освещении вы не увидите буквы.

© РИА Новости / Алексей Куденко Дегустация отечественных вин "Абрау Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar © РИА Новости / Алексей Куденко Дегустация отечественных вин "Абрау Дюрсо" и "Ведерниковъ" в бутике Vino Birra Bar

Еще один способ оценить качество вина — покрутить его в бокале, а потом рассмотреть то, что некоторые любители называют "ноги" или "слезы". После контакта с напитком на стенках бокала образуется кольцо, с которого вниз стекают капли. Чем ближе и равномернее расположены вертикальные линии, нарисованные каплями, тем качественнее вино.

В заботливых руках

Серьезная разница в качестве заметна, если виноград, с одной стороны, собирали вручную, а с другой — механизированным способом. Дело в том, что при ручном сборе ягоды меньше повреждаются. В противном случае первичная ферментация начинается еще в ящике, когда туда попадают дикие дрожжи. Это отрицательно сказывается и на визуальных, и на вкусовых качествах вина. Кроме того, исключено попадание недозревших ягод в готовый виноматериал. Обычно, если виноград собирали люди, это указывается на этикетке.

Помимо срока выдержки, на вино влияет и емкость, в которой проходил этот процесс. Причем в выдержке в металлических цистернах, по сути, нет ничего плохого — это нейтральная среда, которая позволяет раскрыть вкус винограда в напитке и ничего более.

Вина, выдержанные в обожженных дубовых бочках, дают более сложную вкусовую палитру и зачастую стоят дороже, поскольку такие бочки обычно не используют повторно — отдают производителям коньяка или вовсе утилизируют. Разумеется, закупка таких бочек — далеко не дешевое удовольствие, а их производство — не самое простое и быстрое дело.