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РИА Новости

Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019 года

08:00 30.11.2019
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ноября.
© NASA / Bill Ingalls

Меркурий проходит по диску Солнца.

Прохождение Меркурия по диску Солнца. 11 ноября 2019 года
1 из 15

Меркурий проходит по диску Солнца.

© NASA / Bill Ingalls
© ESA/Hubble & NASA, D. Rosario et al.

Телескоп "Хаббл" запечатлел излучение галактики NGC 3749.

Галактика NGC 3749
2 из 15

Телескоп "Хаббл" запечатлел излучение галактики NGC 3749.

© ESA/Hubble & NASA, D. Rosario et al.
© Twitter/Luca Parmitano

Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос.

 Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос
3 из 15

Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос.

© Twitter/Luca Parmitano
© X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS

Звездообразование в созвездии Феникса.

Звездообразование в созвездии Феникса
4 из 15

Звездообразование в созвездии Феникса.

© X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS
CC BY 4.0 / ESA/Digitized Sky Survey 2 Acknowledgement: Davide De Martin; /

Астрофизики впервые зафиксировали с помощью наземных телескопов мощнейшие потоки гамма-излучения, пришедшие с окраин Вселенной.

Гамма-всплеск GRB 190114C
5 из 15

Астрофизики впервые зафиксировали с помощью наземных телескопов мощнейшие потоки гамма-излучения, пришедшие с окраин Вселенной.

CC BY 4.0 / ESA/Digitized Sky Survey 2 Acknowledgement: Davide De Martin; /
© ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al.

Спиральная галактика NGC 772, снятая телескопом "Хаббл".

Спиральная галактика NGC 772
6 из 15

Спиральная галактика NGC 772, снятая телескопом "Хаббл".

© ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al.
© NASA

Стыковка американского грузового корабля Cygnus с Международной космической станцией при помощи механического манипулятора Canadаrm2.

Американский космический грузовой корабль Cygnus захвачен роботизированной рукой Канадарм2
7 из 15

Стыковка американского грузового корабля Cygnus с Международной космической станцией при помощи механического манипулятора Canadаrm2.

© NASA
© Dr Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) and the GLEAM Team

Астрофизики обнаружили в центре нашей Галактики остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад.

Радиоизображения 27 объектов, обнаруженные в результате исследования – остатков сверхновых, взорвавшихся от тысячи до сотен тысяч лет назад
8 из 15

Астрофизики обнаружили в центре нашей Галактики остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад.

© Dr Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) and the GLEAM Team
© Роскосмос/Олег Скрипочка

Вулканы полуострова Камчатка в объективе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки.

Вулканы полуострова Камчатка в объективе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки
9 из 15

Вулканы полуострова Камчатка в объективе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки.

© Роскосмос/Олег Скрипочка
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Южное полушарие Юпитера, увиденное межпланетной станцией Juno.

Южное полушарие Юпитера
10 из 15

Южное полушарие Юпитера, увиденное межпланетной станцией Juno.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка

Москва с борта МКС. Автор снимка — космонавт Олег Скрипочка.

Ночная Москва с борта МКС
11 из 15

Москва с борта МКС. Автор снимка — космонавт Олег Скрипочка.

© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
© Фото : Twitter/Jessica Meir

Вид с Международной космической станции.

Вид с Международной космической станции
12 из 15

Вид с Международной космической станции.

© Фото : Twitter/Jessica Meir
© ESA/Hubble & NASA, K. Stapelfeldt

"Хаббл" сфотографировал отражающую туманность NGC 1333 в созвездии Персея.

Отражающая туманность NGC 1333 в созвездии Персей
13 из 15

"Хаббл" сфотографировал отражающую туманность NGC 1333 в созвездии Персея.

© ESA/Hubble & NASA, K. Stapelfeldt
© Роскосмос/ESA

Кратер Гейла на Марсе, снятый аппаратом TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс".

Кратер Гейла (Gale) на Марсе, снятый аппаратом TGO российско-европейской миссии ExoMars 2016
14 из 15

Кратер Гейла на Марсе, снятый аппаратом TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс".

© Роскосмос/ESA
© Composite image by Jayanne English (Univ. of Manitoba). Radio data: Jansky-VLA (Silvia Carolina Mora-Partiarroyo et al. 2019). Optical data: Mayall 4-meter telescope (Maria Patterson and Rene Walterbos, New Mexico State Univ.). Software code for tracing the magnetic field lines: Arpad Miskolczi (Ruhr-Univ. Bochum)

Астрофизики обнаружили в спиральной галактике NGC 4631 уникальное явление — меняющее направление магнитное поле, которое выходит далеко за пределы галактического диска.

Составное изображение спиральной галактики NGC 4631. Розовым цветом показан звездный диск; зеленым – магнитные поля, направленные на нас; синим – от нас
15 из 15

Астрофизики обнаружили в спиральной галактике NGC 4631 уникальное явление — меняющее направление магнитное поле, которое выходит далеко за пределы галактического диска.

© Composite image by Jayanne English (Univ. of Manitoba). Radio data: Jansky-VLA (Silvia Carolina Mora-Partiarroyo et al. 2019). Optical data: Mayall 4-meter telescope (Maria Patterson and Rene Walterbos, New Mexico State Univ.). Software code for tracing the magnetic field lines: Arpad Miskolczi (Ruhr-Univ. Bochum)
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ЮпитерМеркурийЭкзомарсОлег СкрипочкаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusХабблМоскваФото
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