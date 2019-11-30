Космические новости в фотографиях, ноябрь 2019 года

Меркурий проходит по диску Солнца.
Телескоп "Хаббл" запечатлел излучение галактики NGC 3749.
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос.
Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано во время выхода в открытый космос.
Звездообразование в созвездии Феникса.
Астрофизики впервые зафиксировали с помощью наземных телескопов мощнейшие потоки гамма-излучения, пришедшие с окраин Вселенной.
Астрофизики впервые зафиксировали с помощью наземных телескопов мощнейшие потоки гамма-излучения, пришедшие с окраин Вселенной.
Спиральная галактика NGC 772, снятая телескопом "Хаббл".
Стыковка американского грузового корабля Cygnus с Международной космической станцией при помощи механического манипулятора Canadаrm2.
Стыковка американского грузового корабля Cygnus с Международной космической станцией при помощи механического манипулятора Canadаrm2.
Астрофизики обнаружили в центре нашей Галактики остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад.
Астрофизики обнаружили в центре нашей Галактики остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад.
Вулканы полуострова Камчатка в объективе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки.
Вулканы полуострова Камчатка в объективе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки.
Южное полушарие Юпитера, увиденное межпланетной станцией Juno.
Москва с борта МКС. Автор снимка — космонавт Олег Скрипочка.
Вид с Международной космической станции.
"Хаббл" сфотографировал отражающую туманность NGC 1333 в созвездии Персея.
"Хаббл" сфотографировал отражающую туманность NGC 1333 в созвездии Персея.
Кратер Гейла на Марсе, снятый аппаратом TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс".
Астрофизики обнаружили в спиральной галактике NGC 4631 уникальное явление — меняющее направление магнитное поле, которое выходит далеко за пределы галактического диска.
Астрофизики обнаружили в спиральной галактике NGC 4631 уникальное явление — меняющее направление магнитное поле, которое выходит далеко за пределы галактического диска.