Победители конкурса "Лидеры России" дали старт акции "Елка желаний"

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Победители конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы . Победители конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – дали старт предновогодней акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной".

В рамках акции с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить две тысячи заветных желаний детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могут оставить до 15 декабря на сайте проекта ( ЕлкаЖеланий.рф ).

"Исполнить мечту может любой желающий. Для этого необходимо снять записку с одной из "Елки желаний", которые будут установлены в течение декабря в различных государственных организациях, на форумах и офисах компаний-партнеров проекта", - отмечается в сообщении организаторов акции.

Около 200 победителей первого и второго сезонов конкурса "Лидеры России" сняли записки с "Елки желаний", установленной на общем годовом собрании клуба "Эльбрус".

"Елки желаний" будут также установлены в зданиях правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации и мэрии Москвы, администраций субъектов РФ, а также в офисах крупных компаний, в том числе Сбербанка, ВТБ, "Роскосмоса", "Росатома", "Роснефти", "Газпрома", "Аэрофлота", "Норникеля", РЖД и других.