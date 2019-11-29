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РИА Новости

Победители конкурса "Лидеры России" дали старт акции "Елка желаний"

19:05 29.11.2019 (обновлено: 11:10 02.12.2019)
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© Фото : группа "Новогодняя акция "Елка желаний"" в социальной сети "ВКонтактеСтарт предновогодней акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной"
Старт предновогодней акции Елка желаний проекта Мечтай со мной
© Фото : группа "Новогодняя акция "Елка желаний"" в социальной сети "ВКонтакте
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Победители конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – дали старт предновогодней акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной".
В рамках акции с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить две тысячи заветных желаний детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могут оставить до 15 декабря на сайте проекта (ЕлкаЖеланий.рф).
"Исполнить мечту может любой желающий. Для этого необходимо снять записку с одной из "Елки желаний", которые будут установлены в течение декабря в различных государственных организациях, на форумах и офисах компаний-партнеров проекта", - отмечается в сообщении организаторов акции.
Около 200 победителей первого и второго сезонов конкурса "Лидеры России" сняли записки с "Елки желаний", установленной на общем годовом собрании клуба "Эльбрус".
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"Елки желаний" будут также установлены в зданиях правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации и мэрии Москвы, администраций субъектов РФ, а также в офисах крупных компаний, в том числе Сбербанка, ВТБ, "Роскосмоса", "Росатома", "Роснефти", "Газпрома", "Аэрофлота", "Норникеля", РЖД и других.
Акция организована Всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, который исполняет заветные мечты детей и пожилых с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус всероссийского.
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