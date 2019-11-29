Ключи от квартир в Подмосковье вручат 2 тысячам обманутых дольщиков

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Две тысячи обманутых дольщиков получат ключи от квартир в Московской области. Об этом сообщил телеканал Две тысячи обманутых дольщиков получат ключи от квартир в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.

Новое жилье до конца года получат жители девяти муниципалитетов Подмосковья. Ключи передадут владельцам квартир в жилых комплексах "Новокосино-2", "Раменский", "Академик-2", "Южная долина", "Новоград Павлино". Кроме того, восстановят права жильцов в доме №16 в Чехове и доме №23-2 на Фестивальной улице в Сергиевом Посаде.

Всего за 2019 год в Московской области жилплощадь получили 17,4 тысячи обманутых дольщиков.