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РИА Новости

Ключи от квартир в Подмосковье вручат 2 тысячам обманутых дольщиков

19:22 29.11.2019 (обновлено: 19:24 29.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКлючи от квартир многоэтажного жилого дома
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Две тысячи обманутых дольщиков получат ключи от квартир в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.
Новое жилье до конца года получат жители девяти муниципалитетов Подмосковья. Ключи передадут владельцам квартир в жилых комплексах "Новокосино-2", "Раменский", "Академик-2", "Южная долина", "Новоград Павлино". Кроме того, восстановят права жильцов в доме №16 в Чехове и доме №23-2 на Фестивальной улице в Сергиевом Посаде.
Всего за 2019 год в Московской области жилплощадь получили 17,4 тысячи обманутых дольщиков.
"Мы планировали выдать в 2019 году 19 тысяч ключей, идем в графике. В декабре будут обеспечены права еще более двух тысяч граждан – участников долевого строительства", – рассказала Федотова.
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Новости ПодмосковьяИнна ФедотоваМосковская область
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