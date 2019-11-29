Зеленский призвал к надлежащему надзору при рассмотрении дел "майдана"

КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал прокуроров к надлежащему процессуальному надзору при расследовании дел "евромайдана".
Ранее главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что с 20 ноября прокуратура теряет право на досудебное расследование. По его словам, в Генпрокуратуре надеются, что в Госбюро расследований будет создано спецуправление следователей по делам "евромайдана".
"Несмотря на то, что с 20 ноября (Генпрокуратура) лишена функций следствия, вы должны продолжить на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах (делах) других органов. В первую очередь это касается преступлений, совершенных на Майдане Незалежности (площади Независимости) в 2013-2014 годах", - сказал Зеленский во время поздравления прокуроров с их профессиональным праздником, который на Украине отмечают 1 декабря. Видеозапись выступления опубликована на странице офиса президента в Facebook.
По его словам, 3 декабря Верховная рада Украины рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований. "Никто не позволит сливать дела "майдана", - подчеркнул Зеленский.
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Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.