Роспотребнадзор выступил против продажи российских вин до полуночи

"Роспотребнадзор против расширения временных рамок реализации алкогольной продукции независимо от региона происхождения, так как ограничение времени продажи алкоголя является одним из инструментов реализации государственной политики по снижению потребления населением алкогольной продукции", - говорится в сообщении.