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РИА Новости

Роспотребнадзор выступил против продажи российских вин до полуночи

17:52 29.11.2019
2059
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина
Бутылки вина
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Бутылки вина. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор выступил против идеи продлить продажу российского вина до полуночи, так как ограничение времени продажи алкоголя – это один из способов реализации госполитики по снижению потребления алкоголя среди населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предлагает в качестве меры поддержки отечественного виноделия продлить время продажи российского вина в магазинах на час - до полуночи.
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"Роспотребнадзор против расширения временных рамок реализации алкогольной продукции независимо от региона происхождения, так как ограничение времени продажи алкоголя является одним из инструментов реализации государственной политики по снижению потребления населением алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
а 1 и 2 января продавать всю ночь!
30 ноября, 02:28
Василий Ушма
1900000
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