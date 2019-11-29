Турция депортировала двух боевиков ИГ* бельгийского происхождения

АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Двое боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* высланы из Двое боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* высланы из Турции в рамках программы депортации членов ИГ* иностранного происхождения, сообщило МВД страны в пятницу.

"Продолжается депортация членов ИГ* иностранного происхождения. В рамках этих мероприятий сегодня из Турции высланы двое боевиков бельгийского гражданства", - говорится в сообщении ведомства.

МВД Турции ранее анонсировало начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с 11 ноября. За это время из Турции были высланы около 20 граждан США, ФРГ, Великобритании и Франции.

В настоящее время в тюрьмах Турции находятся 750 иностранных боевиков ИГ* – это граждане 40 государств, в том числе Великобритании, Франции, Германии, США и России.