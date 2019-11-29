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РИА Новости

Нижегородская область проведет капремонт объектов культурного наследия

17:39 29.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Нижегородская область выделит субсидии на капремонт объектов культурного наследия, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Глава Нижегородской области в пятницу провел заседание подгруппы по вопросам сохранения культурного наследия рабочей группы по направлению "Культура" Госсовета РФ. Одной из главных тем заседания стал капремонт объектов культурного наследия - многоквартирных домов.
"На сегодняшний день размер предельной стоимости капремонта общего имущества в многоквартирных домах значительно ниже фактической стоимости проведения работ. В Нижегородской области принято решение о субсидировании работ по сохранению подобных объектов. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы привести их в порядок к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году. Сейчас в стране только несколько регионов идут по этому же пути. Считаю нужным, чтобы эти практики были рассмотрены на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на заседании.
По его словам, капитальный ремонт общего имущества таких домов может осуществляться за счет предоставления субсидий из регионального бюджета Фонду капремонта. Главным распорядителем бюджетных средств при этом может выступить, например, региональный орган охраны объектов культурного наследия.
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"Есть еще один путь решения проблемы - это предоставление субсидий органам местного самоуправления для последующей передачи товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), управляющим компаниям. В этом случае главным распорядителем бюджетных средств может стать региональный орган в сфере ЖКХ", - отметил Никитин. В качестве третьего варианта, добавил глава Нижегородской области, возможно создать автономную некоммерческую организацию, которая "возьмет на себя функции технического заказчика, организации закупок, обеспечения технического надзора в части проведения работ на фасадах и кровлях, как наиболее финансовоемких".
Также Никитин отметил, что в Нижегородской области с учетом опыта других регионов в текущем году приняты нормативные правовые акты, направленные на обеспечение сохранности объектов культурного наследия (ОКН). "Во-первых, речь идет о предоставлении в аренду за 1 рубль неиспользуемых объектов культурного наследия, выявленных ОКН и ценных объектов градостроительной среды, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Во-вторых, это проведение публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда выявленных ОКН", - добавил губернатор.
Также в регионе разработан проект постановления правительства Нижегородской области, определяющий порядок предоставления субсидий за счет областного бюджета собственникам наиболее значимых объектов культурного наследия для возмещения им части затрат на их сохранение.
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Глеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьРоссияОбщество
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