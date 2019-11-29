Куринный: знак "Сделано на Кубани" повышает узнаваемость продукции

Знак качества "Сделано на Кубани" был создан в Краснодарском крае для защиты продукции местного сельхозпроизводителя от подделок. Удалось ли руководству региона достичь задач, который ставил перед собой бренд, о мерах поддержки местной продукции и планах по расширению рынков ее сбыта в интервью РИА Новости рассказал глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

- Роман Сергеевич, в 2017 году в ходе Петербургского международного экономического форума Краснодарский край представил знак качества "Сделано на Кубани". Какие задачи удалось решить, благодаря появлению бренда, за эти два года?

- Напомню, что знак качества и соответствующий краевой конкурс были разработаны и учреждены по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева для защиты продукции местного сельхозпроизводителя от подделок.

За два года мы провели уже четыре конкурса в области качества "Сделано на Кубани". В настоящее время знак заслужили 541 товар 169 производителей региона. Это качественная и безопасная продукция, с уникальными свойствами и высоким процентом местного сырья, которое используется в производстве.

Первоначально перед конкурсом определили следующие цели: повышение узнаваемости кубанской продукции, стимулирование локального производства, информирование населения о высоком качестве товаров, награжденных знаком "Сделано на Кубани".

Сегодня знак качества не просто на слуху, бренд вызывает доверие у жителей и гостей Краснодарского края – это прямое подтверждение тому, что мы добились поставленных задач.

Чтобы достичь результата, мы разработали целую систему поддержки и продвижения регионального бренда. В дальнейшем концепция будет совершенствоваться, чтобы в конечном итоге бренд "Сделано на Кубани" стал "локомотивом" в развитии каждой компании, получившей знак.

- На какую поддержку краевых властей могут рассчитывать производители кубанской продукции? И что дает участие в региональном конкурсе "Сделано на Кубани"?

- В чем принципиальное различие конкурса "Сделано на Кубани" от других подобных проектов? Другие программы заканчивают работу на оглашении победителей. Тогда, как наше взаимодействие с производителем, продвижение его продукции и защита его интересов после присвоения знака качества только начинается. Поэтому многие из производителей принимают участие в конкурсе уже третий и даже четвертый раз.

В августе 2018 года по поручению губернатора мы разработали ряд преференций и льгот для обладателей знака. Они вправе получить займы по сниженной процентной ставке, поручительство от краевых фондов при получении кредита до 70% от займа, софинансирование определенных услуг до 95% и прочее. В результате в краевые фонды поддержки малого и среднего предпринимательства обратились 44 победителя, которым оказано 180 различных мер поддержки.

В 2019 году мы запустили масштабную рекламную кампанию, направленную на продвижение знака качества "Сделано на Кубани".

Сегодня бренд презентуется на всех ведущих телеканалах, радиокомпаниях, Интернет-издательствах региона. Мы взаимодействуем с основными транспортными узлами – аэропортами, железнодорожными вокзалами. Практически во всех объектах розничной торговли продукция "Сделано на Кубани" визуально обозначается на полках.

Работа в данном направлении будет продолжена. В 2020 году мы собираемся продвигать знак качества за пределы региона. В частности, начнём знакомить население Москвы с кубанской продукцией под брендом "Сделано на Кубани".

Также в 2020 году планируется представить продукцию победителей конкурса на 18 выставках международного, федерального и краевого уровней. Предполагается участие в международной выставке "Продэкспо" в Москве, Петербургском международном экономическом форуме, глобальном продовольственном мероприятии SIAL в Париже и других мероприятиях.

- С появлением нового бренда удалось ли производителям расширить рынки сбыта кубанской продукции?

- Новые предложения о сотрудничестве обладатели знака "Сделано на Кубани" в основном получают на выставках и ярмарках различного формата.

В нынешнем году технический оператор конкурса ГКУ "Центр развития торговли" организовал бесплатное участие победителей в трех международных выставках в формате имиджевого и коллективного стендов. В частности, кубанские товары презентовали на выставке "ЮГАГРО 2019" в Краснодаре, Международном туристском форуме SIFT в Сочи и 28-ой международной продовольственной выставке Peterfood в Санкт-Петербурге.

Мероприятия для участия выбираются не случайным образом. Например, выставка Peterfood для производителей Краснодарского края – это гарантированный контакт с 200 закупщиками из розничных сетей, оптово-дистрибьюторских компаний и HoReCa. Кубанские товары вызвали интерес у закупщиков и надеемся, что в вскоре у локальных производителей появятся новые контракты.

В настоящее время мы анализируем эффективность всех механизмов продвижения продукции, чтобы понять насколько данные методы позволяют расширять производителям рынок сбыта. Например, только визуальное обозначение продукции "Сделано на Кубани" на полках розничных сетей положительно отразилось на росте продаж приблизительно на 10-15%.

- Как осуществляется в регионе контроль за качеством местной продукции?

- После присвоения знака "Сделано на Кубани" от победителей требуется только сохранять и поддерживать качество производимой продукции на должном уровне. Не растерять тот положительный опыт, который позволил добиться весомых результатов, не изменять технологию производства, а лишь совершенствовать.

Как не раз отмечал губернатор, бренд "Сделано на Кубани" сегодня становится максимально конкурентоспособным, но конкуренция должна быть честной и настоящей.

Не секрет, что качество продукции проверяется на начальном этапе, когда продукцию только заявляют на конкурс. Но присваивается знак на два года. Чтобы все это время быть уверенными в безопасности товара, не обманываться самим и не обманывать потребителей, в 2019 году мы организовали работу по проведению лабораторных исследований продукции. Все товары, которые получили знак качества, на регулярной основе будут проверяться на все существующие показатели качества и безопасности. Кстати, первые результаты станут известны уже в декабре 2019 года.

Если будут выявлены несоответствия заявленным характеристикам, которые есть в этом продукте, то разрешение на пользование знаком прекращается и два года производитель не сможет зайти в эту программу.

- Департамент потребительской сферы занимается не только продвижением продукции "Сделано на Кубани", но и регистрацией наименования места происхождения товара (НМПТ). Расскажите, пожалуйста, подробнее о запатентованных брендах Кубани и планах краевых властей в этом направлении?

- По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева департамент поддерживает производителей по вопросу регистрации наименование места происхождения товара, начиная от помощи в сборе документов, заканчивая консультациями и подготовкой пакета документов для направления в Роспатент.

При нашей поддержке в 2019 году свидетельство НМПТ получили производители кубанских яблок и раннего молодого картофеля. В ближайшее время ожидаем результата проверки Роспатентом документов производителя краснодарской земляники. В данный момент также прорабатывается вопрос регистрации товара – производителя риса.

Всего на данный момент Роспатент зарегистрировал 12 географических наименований на территории края, в том числе "Абрау-Дюрсо" (вина – ред.), "Горячий Ключ" (минеральная вода – ред.), "Лабинская" (минеральная вода – ред.), "Пластунская" (минеральная вода – ред.) и другие.

Любой желающий производитель может зарегистрировать НМПТ своего товара, так как данное средство индивидуализации указывает на место изготовления товара и всегда гарантирует наличие в нем особых, уникальных свойств, выделяющих этот товар среди остальных.

- Какие рекомендации вы могли бы дать потребителям, которые хотели бы приобрести качественную и полезную продукцию, и при этом не по завышенным ценам?

- Качественная и полезная продукция – это натуральная продукция, транспортная доставка которой занимает наименьшее время. Следовательно, это продукция локальных производителей.

При всех прочих, я сейчас говорю только о логистике, зная ее немного изнутри, но при всех прочих равных, почему наши производители иногда проигрывают по цене продукции ввозимой? Мы изучали эту ситуацию совместно с Роcпотребнадзором, исследовали качество продукции из других регионов.