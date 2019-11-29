Первый рейс приземлился в реконструированном аэропорту Соловков

Вид на Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь на Соловецком острове в Архангельской области

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Первый после перерыва регулярный рейс приземлился на Соловках, сообщает пресс-служба международного аэропорта Архангельска.

"Аэропорт Соловков уже не мог принимать такого большого количества путешествующих в силу того в том числе, что аэропортовая структура со временем пришла в ненадлежащее состояние. Поэтому при федеральном финансировании летом 2019 года была начата масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении.

В результате работ удалось улучшить характеристики взлетно-посадочной полосы и обеспечить безопасность пассажиров на необходимом уровне.