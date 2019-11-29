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РИА Новости

Первый рейс приземлился в реконструированном аэропорту Соловков

16:06 29.11.2019
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© РИА Новости / Илья ТиминВид на Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь на Соловецком острове в Архангельской области
Вид на Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь на Соловецком острове в Архангельской области
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Первый после перерыва регулярный рейс приземлился на Соловках, сообщает пресс-служба международного аэропорта Архангельска.
"Аэропорт Соловков уже не мог принимать такого большого количества путешествующих в силу того в том числе, что аэропортовая структура со временем пришла в ненадлежащее состояние. Поэтому при федеральном финансировании летом 2019 года была начата масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении.
В результате работ удалось улучшить характеристики взлетно-посадочной полосы и обеспечить безопасность пассажиров на необходимом уровне.
Ожидается, что в 2020 году будет отремонтирована оставшаяся часть полосы и построен служебно-пассажирский терминал. После этого аэропорт сможет принимать современные самолеты и будет соответствовать всем современным требованиям.
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СоловкиАрхангельск
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