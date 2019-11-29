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РИА Новости

Сенатор оценил идею ограничить долю иностранного капитала в клиниках

15:53 29.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресечением вывоза биоматериала россиян за рубеж занимаются спецслужбы, снижение иностранного участия в уставном капитале частных клиник не решает эту проблему, сказал РИА Новости пятницу глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на законодательном уровне ограничить долю участия иностранцев в уставном капитале частных медицинских организаций до 20%. По его мнению, доступ иностранных владельцев, в том числе из офшоров, к данным о россиянах может привести к тому, что иностранные организации, включая зарубежные спецслужбы, могут собирать здесь биоматериалы российских граждан.
"Я с трудом могу понять, как эти вещи увязаны – пресечение возможного вывоза биоматериала россиян и снижение доли участия иностранцев в уставном капитале частных клиник. Как мы это отрегулируем?" - отметил Рязанский.
"А если иностранный клиент будет владеть даже не 20%, а 10%, он что, не будет иметь доступ к данным", - выразил недоумение сенатор.
Он подчеркнул, что "вопросами сохранения генофонда с пресечением вывоза биоматериала россиян за рубеж занимаются спецслужбы РФ".
А если идти по пути предложенной инициативы, надо вообще закрывать полностью в России все частные клиники, закрывать страну. "Только тогда мы сможем выполнить требования предлагаемого законопроекта", - полагает политик.
Он признался, что с трудом может себе представить, как это можно сделать на практике "с учетом рыночной экономики и вопросов общего развития медицины, как в стране, так и в мире".
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