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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-11-29T15:50+0300
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РИА Новости

На Поклонной горе в Москве установили 20-метровый новогодний шар

15:50 29.11.2019
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© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыПроект Новогоднего украшения в Москве
Проект Новогоднего украшения в Москве
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Проект Новогоднего украшения в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двадцатиметровую конструкцию "Новогодний шар" разместили на Поклонной горе в Москве, она на три метра выше прошлогодней, сообщает пресс-служба Объединенной энергетической компании (ОЭК).
"Этот проект совмещает в себе самые передовые световые, мультимедийные и инженерные технологии", – отмечают в ОЭК.
Диаметр шара – 17 метров, вес – около 35 тонн. Конструкция состоит из 390 тысяч светодиодных пикселей, 16 километров светодиодной ленты и гирлянд.
Главная техническая особенность объекта – использование световых элементов, имеющих два дополнительных канала с различными режимами белого свечения, отмечает пресс-служба ОЭК. "Это позволяет добиться более точной и глубокой передачи цветов, заставляя шар мерцать", – отмечают в пресс-службе ОЭК.
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Новый год—2020Новый ГодМоскваОбщество
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