На Поклонной горе в Москве установили 20-метровый новогодний шар

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двадцатиметровую конструкцию "Новогодний шар" разместили на Поклонной горе в Двадцатиметровую конструкцию "Новогодний шар" разместили на Поклонной горе в Москве , она на три метра выше прошлогодней, сообщает пресс-служба Объединенной энергетической компании (ОЭК).

"Этот проект совмещает в себе самые передовые световые, мультимедийные и инженерные технологии", – отмечают в ОЭК.

Диаметр шара – 17 метров, вес – около 35 тонн. Конструкция состоит из 390 тысяч светодиодных пикселей, 16 километров светодиодной ленты и гирлянд.