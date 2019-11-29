На Поклонной горе в Москве установили 20-метровый новогодний шар

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Двадцатиметровую конструкцию "Новогодний шар" разместили на Поклонной горе в Москве, она на три метра выше прошлогодней, сообщает пресс-служба Объединенной энергетической компании (ОЭК).
"Этот проект совмещает в себе самые передовые световые, мультимедийные и инженерные технологии", – отмечают в ОЭК.
Диаметр шара – 17 метров, вес – около 35 тонн. Конструкция состоит из 390 тысяч светодиодных пикселей, 16 километров светодиодной ленты и гирлянд.
Главная техническая особенность объекта – использование световых элементов, имеющих два дополнительных канала с различными режимами белого свечения, отмечает пресс-служба ОЭК. "Это позволяет добиться более точной и глубокой передачи цветов, заставляя шар мерцать", – отмечают в пресс-службе ОЭК.