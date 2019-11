Нейропротез позволил обезьянам "ощупывать" предметы силой мысли

Ученые разработали систему искусственного осязания, которая позволяет чувствовать поверхность, не дотрагиваясь до нее. Это даст возможность создавать протезы рук, способные передавать тактильные ощущения. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.