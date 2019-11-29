Госавтоинспекция начнет обмен данными с Минздравом с июля 2022 года

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Система передачи в Госавтоинспекцию из Минздрава России сведений о медицинских противопоказаниях для водителей заработает в полномасштабном режиме с 1 июля 2022 года, сообщил в интервью "Российской газете" начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Система передачи в Госавтоинспекцию из Минздрава России сведений о медицинских противопоказаниях для водителей заработает в полномасштабном режиме с 1 июля 2022 года, сообщил в интервью "Российской газете" начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников

Он объяснил эти сроки тем, что только к 2022 году планируется оснастить все медицинские организации соответствующей техникой с доступом к государственной информационной системе.

При этом генерал Черников отметил, что Госавтоинспекцию интересует только информация о наличии противопоказаний или ограничений для допуска к вождению, которые утверждены постановлением правительства РФ. В случае наличия таких противопоказаний водительское удостоверение выдаваться не будет, а уже выданные документы или будут аннулированы, или их действие будет приостановлено.

Глава Госавтоинспекции напомнил, что в течение последних трех лет были установлены более 77,1 тысяч случаев наличия у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами: 15 448 случаев в 2017 году, 28 603 – в 2018 году и 33 126 – по итогам 9 месяцев 2019 года. В связи с этим более 36 тысяч водительских удостоверений были аннулированы.

"Наши министерства, наконец, пришли к единому пониманию этого вопроса и разработали поправки в законодательство, предусматривающие получение МВД России информации о водителях, если медицинские противопоказания к управлению автомобилем появились до истечения срока действия водительского удостоверения. Так, при выявлении у водителя заболеваний, при которых нельзя садиться за руль, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе и предоставляться в единую государственную информационную систему, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования", - пояснил начальник ГУОБДД МВД России.