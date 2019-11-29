В России запустят единую систему мониторинга окружающей среды

ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя - РИА Новости. Единую информационную систему мониторинга за состоянием окружающей среды "Наша природа" запустят в России в будущем году, сказал в пятницу РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
"У нас готовится в России единая информационная система, которая будет запущена в следующем году - "Наша природа". Мы её делаем. Росприроднадзор ответственен за это направление", - отметил министр.
Кобылкин в пятницу принимает участие в конференции высокого уровня "Чистый и глобальный Север" в Хельсинки.
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