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РИА Новости

В России запустят единую систему мониторинга окружающей среды

15:00 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 ноя - РИА Новости. Единую информационную систему мониторинга за состоянием окружающей среды "Наша природа" запустят в России в будущем году, сказал в пятницу РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
"У нас готовится в России единая информационная система, которая будет запущена в следующем году - "Наша природа". Мы её делаем. Росприроднадзор ответственен за это направление", - отметил министр.
Кобылкин в пятницу принимает участие в конференции высокого уровня "Чистый и глобальный Север" в Хельсинки.
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Новости - ЭкологияРосприроднадзорМинистерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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