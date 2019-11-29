Подкасты вошли в Топ-5 популярных видов аудиоконтента среди студентов

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Подкасты занимают 4-ое место (45,9%) по популярности для прослушивания среди студенческой аудитории, обойдя аудиокниги (37,3%) и радио (33%). Самый востребованный контент в этой категории слушателей – музыка (95,2%), далее следуют видео в аудиорежиме (73,7%) и образовательные курсы/лекции (54,11%), свидетельствуют результаты исследования, проведенного Подкасты занимают 4-ое место (45,9%) по популярности для прослушивания среди студенческой аудитории, обойдя аудиокниги (37,3%) и радио (33%). Самый востребованный контент в этой категории слушателей – музыка (95,2%), далее следуют видео в аудиорежиме (73,7%) и образовательные курсы/лекции (54,11%), свидетельствуют результаты исследования, проведенного МИА "Россия сегодня" в Высшей школе экономики при поддержке приложения для прослушивания подкастов Castbox.

Наибольшая часть респондентов (77,9%) слушают в среднем от часа до 4 часов аудио в день. Исключая музыку, самые востребованные тематические направления аудиоконтента у студентов – юмор и образование (43%), литература (42%), новости и политика (42%). 89% опрошенных слушают аудио в качестве сопровождения к основному занятию (спорт, домашние дела или работа). Почти все респонденты (95%) указали, что слушают аудиоконтент в дороге. В требованиях к нему лидирует "удовольствие от прослушивания" (76%).

64% опрошенных студентов слушают как российские, так и зарубежные подкасты. Больше всего (70%) респондентам нравятся разговорные подкасты (интервью, дискуссии и т.п.). 64% подписываются на понравившиеся подкасты, 32% начинают слушать новый с последних эпизодов. 43% участников опроса переслушивают понравившиеся им эпизоды время от времени, 40% слушают эпизоды целиком, не выключая и не проматывая. Самое востребованное приложение для прослушивания подкастов среди студентов – YouTube (54%).

Исследование проводилось в сентябре–октябре 2019 года среди студентов НИУ ВШЭ. Средний возраст опрошенных – 19 лет.

Флагманский ресурс МИА "Россия сегодня" РИА Новости запустил собственную линейку подкастов в октябре 2018 года. Для их создания используются самые разные жанровые решения: от многосерийных документальных аудиоспектаклей до дискуссий и интервью. Среди партнеров проекта – крупнейшие музеи Москвы, такие как музей Космонавтики, Исторический музей, Третьяковская галерея. Линейка подкастов РИА Новости – лауреат премии Digital Communications Awards 2019, присуждаемой Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).