МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД в Европе.
"Это все переговорные вопросы. Ни одна из стран не может сказать, что она не разделяет озабоченности России в связи с тем, что такая важная область в контроле над вооружениями осталась без какого-то документального и юридически-правового регулирования", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Москва оценивает свое предложение по ДРСМД в свете отказа Берлина от предложенного моратория.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
28 ноября, 19:16Сказано в эфире"По одной простой причине". Эксперт об отказе лидеров ЕС по РСМДФранция и Германия отклонили предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Олег Глазунов.