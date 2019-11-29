Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД

"Это все переговорные вопросы. Ни одна из стран не может сказать, что она не разделяет озабоченности России в связи с тем, что такая важная область в контроле над вооружениями осталась без какого-то документального и юридически-правового регулирования", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Москва оценивает свое предложение по ДРСМД в свете отказа Берлина от предложенного моратория.