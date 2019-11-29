МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях во Франции

Красный уровень метеоопасности в связи с дождями и наводнениями был объявлен 23 ноября, в субботу, в двух департаментах на юго-востоке Франции - Варе и Приморских Альпах. В воскресенье уровень погодной опасности снизился с красного до оранжевого. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.