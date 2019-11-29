МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях во Франции

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило своих граждан об угрозе наводнений на Атлантическом побережье Франции.
"Франция – "желтый" уровень метеоопасности объявлен для Атлантического побережья страны в связи с обильными осадками; угроза наводнений", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Красный уровень метеоопасности в связи с дождями и наводнениями был объявлен 23 ноября, в субботу, в двух департаментах на юго-востоке Франции - Варе и Приморских Альпах. В воскресенье уровень погодной опасности снизился с красного до оранжевого. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.