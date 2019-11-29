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РИА Новости

МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях во Франции

14:02 29.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило своих граждан об угрозе наводнений на Атлантическом побережье Франции.
"Франция – "желтый" уровень метеоопасности объявлен для Атлантического побережья страны в связи с обильными осадками; угроза наводнений", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 13:43
МИД предупредил россиян о манифестациях в Турции, Франции и Британии
Красный уровень метеоопасности в связи с дождями и наводнениями был объявлен 23 ноября, в субботу, в двух департаментах на юго-востоке Франции - Варе и Приморских Альпах. В воскресенье уровень погодной опасности снизился с красного до оранжевого. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.
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