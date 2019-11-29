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РИА Новости

Меркель проведет встречу с Трампом четвертого декабря

14:01 29.11.2019 (обновлено: 17:24 29.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет 4 декабря встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита лидеров стран НАТО в Лондоне, заявила заместитель официального представителя кабмина Ульрике Деммер.
"Утром 4 декабря примет участие в рабочем заседании североатлантического альянса. По окончанию будет встреча с президентом США Трампом", - заявила Деммер на брифинге в пятницу.
На вопросы о повестке дня Деммер отвечать отказалась, заявив, что не хочет "предвосхищать переговоры", отметив лишь, что вопросов для обсуждения имеется достаточно.
Кроме того, перед началом саммита, 3 декабря, Меркель проведет встречу с лидерами Турции, Франции и Великобритании по Сирии.
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Ульрике ДеммерДональд ТрампНАТОАнгела МеркельЛондонВ мире
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