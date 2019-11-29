Меркель проведет встречу с Трампом четвертого декабря

"Утром 4 декабря примет участие в рабочем заседании североатлантического альянса. По окончанию будет встреча с президентом США Трампом", - заявила Деммер на брифинге в пятницу.

На вопросы о повестке дня Деммер отвечать отказалась, заявив, что не хочет "предвосхищать переговоры", отметив лишь, что вопросов для обсуждения имеется достаточно.