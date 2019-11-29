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РИА Новости

Клуб Лидеров России "Эльбрус" запускает новые соцпроекты в 2020 году

13:58 29.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк Победители первого конкурса управленцев "Лидеры России" во время презентации клуба "Эльбрус" на финале конкурса управленцев "Лидеры России" в образовательном центре "Сириус" в Сочи
 Победители первого конкурса управленцев Лидеры России во время презентации клуба Эльбрус на финале конкурса управленцев Лидеры России в образовательном центре Сириус в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Победители флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" - члены клуба Лидеров России "Эльбрус" представили на заседании клуба социальные проекты на 2020 год, сообщает пресс-служба платформы.
В состав клуба, основанного в ноябре 2018 года, входят представители органов федеральной и региональной власти, менеджеры корпораций, учёные и предприниматели из различных регионов России. Среди целей клуба - содействие АНО "Россия – страна возможностей" в становлении новой системы отбора управленческих кадров для России, продвижение социально значимых волонтёрских инициатив на федеральном и региональном уровне.
Из 35 заявленных инициатив, в портфель клуба вошли пять социальных проектов. Один из них – проект Бориса Изюмова и Дмитрия Юрьева "Боевая слава". Проект родился в рамках задания "Сердце лидера" второго сезона конкурса "Лидеры России". Его главная задача – вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы фронтовых писем и фотографий военных лет в память о прадедах-героях Великой Отечественной войны.
По мнению руководителя направления Управления интегрированного развития активов в блоке разведки и добычи ПАО "Газпром нефть" и победителя конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Бориса Изюмова, проект "Боевая слава" – это "живые истории победы". Любой желающий может загрузить фронтовые письма своих родственников и изучить интересующие его реальные истории военных лет.
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Также большое внимание привлек проект заместителя главного врача сети клиник "Скандинавия", победителя конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Владимира Остроменского "Делай чудо!". Развлекательно-образовательный проект создан для онкобольных детей, находящихся на лечении в стационарах. Проект уже работает в Санкт-Петербурге с прошлого года на регулярной основе. Его инициаторы организовывают праздники в онкоцентрах города, сейчас идет работа над введением образовательного контента, который впоследствии станет основой для полноценной учебной программы. Остроменский считает, что дети, которые попали в тяжелую ситуацию, не должны оставаться без образования и отставать от сверстников.
По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, на сегодняшний день в клуб Лидеров России "Эльбрус" входят уже 229 человек, которые сообща запускают и реализуют социально-значимые проекты.
"Очень важно, чтобы между участниками выстраивались устойчивые горизонтальные связи, и к проектам присоединялось как можно больше людей. Всего в текущем году участие в этих проектах приняли свыше 22 тысяч человек. Клуб "Эльбрус" способствует продвижению социальных инициатив и на федеральном уровне. Сегодня в портфеле клуба уже 10 таких проектов", – приводятся в сообщении слова Комиссарова.
Он добавил, что одним из проектов клуба является проект "Наставничество". "Как и в конкурсе "Лидеры России", его программа была разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы "Россия – страна возможностей": студенческой олимпиады "Я – профессионал", конкурсов "Доброволец России", "Моя страна – моя Россия", молодежного кубка "Управляй!" и других. Для многих наставниками выступают победители "Лидеров России". Сегодня сформировано уже 107 наставнических пар. Мы уверены в важности и необходимости такой преемственности", - заключил Комиссаров.
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