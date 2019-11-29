МИД предупредил россиян о манифестациях в Турции, Франции и Британии

Также в пятницу в крупных городах Турции планируются манифестации активистов борьбы с изменением климата, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта.

Кроме того, в столице Венгрии – Будапеште - в субботу намечена демонстрация профсоюзных объединений образовательного сектора. Также на этот день во французских городах Милён (Департамент Сена и Марна) и Монпелье (Департамент Эро) запланированы манифестации движения "желтые жилеты". Ведомство предупреждает о транспортных ограничениях и повышенных мерах безопасности.