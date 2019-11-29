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РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях в Турции, Франции и Британии

13:43 29.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о манифестациях в Турции, Франции и Великобритании, а также в Венгрии и Бельгии.
"Великобритания – 29 ноября в городах Лондон, Кардифф, Брайтон, Бристоль и Эдинбург запланированы манифестации молодежного природоохранного движения "Youth for Climate"; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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Также в пятницу в крупных городах Турции планируются манифестации активистов борьбы с изменением климата, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта.
Кроме того, в столице Венгрии – Будапеште - в субботу намечена демонстрация профсоюзных объединений образовательного сектора. Также на этот день во французских городах Милён (Департамент Сена и Марна) и Монпелье (Департамент Эро) запланированы манифестации движения "желтые жилеты". Ведомство предупреждает о транспортных ограничениях и повышенных мерах безопасности.
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МИД РФВеликобританияФранцияТурцияВ мире
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