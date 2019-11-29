СГК: отопление в Новосибирске вернется к вечеру 29 ноября

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авария на теплосетях в Новосибирске оставила без тепла 24 многоквартирных дома и Новосибирский театр оперы и балета, Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует восстановить теплоснабжение к вечеру 29 ноября, сообщили РИА Новости в компании.

"В связи обнаруженным повреждением на магистральной теплотрассе по ул. Мичурина и проведением аварийного ремонта с 6.00 (02.00 мск - ред.) до 22.00 (18.00 мск - ред.) 29 ноября отключено теплоснабжение 24 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В 12.00 (08.00 мск) энергетикам пришлось расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны. Без отопления остался также Новосибирский театр оперы и балета.

В компании отмечают, что ремонтные бригады работают на трех участках теплотрассы и стараются завершить работу как можно быстрее.