Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-11-29T13:34+0300
https://ria.ru/20191129/1561743901.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156048/36/1560483631_0:239:2795:1811_1036x0_80_0_0_9a82af3e392d507392a449d7a3ee62c2.jpg
РИА Новости

СГК: отопление в Новосибирске вернется к вечеру 29 ноября

13:34 29.11.2019
15
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" во Владивостоке
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авария на теплосетях в Новосибирске оставила без тепла 24 многоквартирных дома и Новосибирский театр оперы и балета, Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует восстановить теплоснабжение к вечеру 29 ноября, сообщили РИА Новости в компании.
"В связи обнаруженным повреждением на магистральной теплотрассе по ул. Мичурина и проведением аварийного ремонта с 6.00 (02.00 мск - ред.) до 22.00 (18.00 мск - ред.) 29 ноября отключено теплоснабжение 24 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
В 12.00 (08.00 мск) энергетикам пришлось расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны. Без отопления остался также Новосибирский театр оперы и балета.
В компании отмечают, что ремонтные бригады работают на трех участках теплотрассы и стараются завершить работу как можно быстрее.
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе в Кировском районе Новосибирска
Вчера, 13:31Теплоснабжение
СГК: изменение тарифного регулирования снизит количество аварий
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеНовосибирск
Рекомендуем
Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета подключили к отоплению после аварии
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе в Кировском районе Новосибирска
СГК: изменение тарифного регулирования снизит количество аварий
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Общественники проследят за стройкой портового комплекса в Приморске
Банкноты номиналом 5000 рублей
Москва предоставила Faberlic инвестиционный заем на 200 млн рублей
Журналисты МИА Россия сегодня обменялись опытом с коллегами и студентами Улан-Батора
МИА "Россия сегодня" обменялось опытом с коллегами из Улан-Батора
Валежник
В Ленобласти появятся два новых ООПТ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Минимальная зарплата в Ленобласти вырастет на 6,7% в 2020 году
Посетители у регистратуры городской больницы. Архивное фото
Медпомощь в Ленобласти станет на 100% доступной через пять лет
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МИД: предложение по мораторию на размещение РСМД остается в силе
Глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
Куринный: знак "Сделано на Кубани" повышает узнаваемость продукции
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Дрозденко: трасса М-11 принесет много пользы Ленобласти
Осенняя сессия World Content Market в Москве
Две сессии World Content Market прошли в 2019 году в Москве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье в этом году отремонтировали 555 км дорог
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензе открыли первый центр услуг для предпринимателей "Мой бизнес"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время встречи с заместителем главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари. 19 января 2018
РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
Лента новостейМолния