В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что США сосредоточили боевую технику в районе Румейлан в провинции Эль-Хасаке рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Техника была переброшена с позиций вооруженных сил США на севере провинции Ракка и западе провинции Эль-Хасаке. Нефтяные месторождения в Румейлан считаются одними из самых крупных в Сирии.

"Мы не можем это приветствовать, наоборот - это только ведёт к дополнительной эскалации напряжения", - сказал Богданов.

Он напомнил, что скоро состоится встреча в астанинском формате.

"Эти вопросы мы будем обсуждать - всю ситуацию, особенно в рамках обеспечения прекращения боевых действий и военного присутствия различных сторон, тем более абсолютно незаконного, которое не подтверждено ни какими-то международными решениями, я имею в виду Совет безопасности ООН, ни просьбами со стороны законного правительства САР", - отметил замглавы МИД РФ.

"Мы так и не поняли, от кого и ради кого они (США - Прим. ред.) защищают (нефтяные объекты в Сирии - Прим. ред.)", - сказал Богданов, напомнив, что США не раз заявляли о своём вкладе в разгром террористов.

"Если в Заевфратье ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство"*) нет, то кто их просил помогать и кому?", - подчеркнул он.

"На каком основании они там находятся - совершенно непонятно", - заключил он.