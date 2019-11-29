Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-29T12:58+0300
https://ria.ru/20191129/1561741901.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a993ff530bd649f845ff3490bf7e5d8e.jpg
РИА Новости

В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии

12:58 29.11.2019
13872
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Сосредоточение боевой техники США у нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии ведёт к эскалации напряжения, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что США сосредоточили боевую технику в районе Румейлан в провинции Эль-Хасаке рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Техника была переброшена с позиций вооруженных сил США на севере провинции Ракка и западе провинции Эль-Хасаке. Нефтяные месторождения в Румейлан считаются одними из самых крупных в Сирии.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
15 ноября, 11:00
Башар Асад: США в своей сегодняшней политике подражают нацистам
"Мы не можем это приветствовать, наоборот - это только ведёт к дополнительной эскалации напряжения", - сказал Богданов.
Он напомнил, что скоро состоится встреча в астанинском формате.
"Эти вопросы мы будем обсуждать - всю ситуацию, особенно в рамках обеспечения прекращения боевых действий и военного присутствия различных сторон, тем более абсолютно незаконного, которое не подтверждено ни какими-то международными решениями, я имею в виду Совет безопасности ООН, ни просьбами со стороны законного правительства САР", - отметил замглавы МИД РФ.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
14 ноября, 14:07Война в Сирии
Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть
"Мы так и не поняли, от кого и ради кого они (США - Прим. ред.) защищают (нефтяные объекты в Сирии - Прим. ред.)", - сказал Богданов, напомнив, что США не раз заявляли о своём вкладе в разгром террористов.
"Если в Заевфратье ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство"*) нет, то кто их просил помогать и кому?", - подчеркнул он.
"На каком основании они там находятся - совершенно непонятно", - заключил он.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
11 ноября, 08:44Война в Сирии
Асад назвал разграбление месторождений нефти вопиющим примером политики США
5450244
Обсудить 1
Война в СирииМихаил БогдановМИД РФСирияСША
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг
Флаг Ирана
Шесть стран присоединились к платежной системе ЕС-Иран Instex
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Хуситы
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал присутствие французских войск в Сирии оккупацией
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
СМИ сообщили о переброске США боевой техники к нефтяным полям в Сирии
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
В России отреагировали на срыв Украиной выступления депутата в ООН
Порт в Севастополе
На Украине рассказали о несбывшихся планах США по Крыму
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Газопровод Opal
Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа "Газпрома" к Opal
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Заседание парламента Донецкой народной республики
В ДНР приняли закон о госгранице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Лента новостейМолния