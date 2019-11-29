Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T13:28+0300
https://ria.ru/20191129/1561741763.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156174/32/1561743285_0:160:1980:1274_1036x0_80_0_0_523a4b73cbc3d7066c1f0624a3b75afb.jpg
РИА Новости

Победителей Urban.Tech Moscow ждут 10 премий по миллиону рублей

13:04 29.11.2019 (обновлено: 13:28 29.11.2019)
289
© Фото : предоставлено пресс-службой ДПиРАлексей Фурсин открывает первый в мире подземный идеатон
Алексей Фурсин открывает первый в мире подземный идеатон
© Фото : предоставлено пресс-службой ДПиР
Алексей Фурсин открывает первый в мире подземный идеатон
Финальный хакатон Urban.Tech Moscow на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" стартует в столице 29 ноября и продлится до 2 декабря. О задачах программы Urban.Tech, её значении для города, а также о перспективах участников и победителей хакатона в интервью РИА Новости рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
- Алексей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, какие задачи решает для города программа Urban.Tech Moscow?
- Международная программа Urban.Tech Moscow призвана собрать все передовые решения задач, стоящих перед Москвой. Каждый участник программы с командой единомышленников создает цифровой продукт и строит на его основе свой, нужный для Москвы и ее жителей бизнес. В частности, программа разработана для подготовки к участию в конкурсе на соискание премии Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Она будет присуждаться за разработки, которые повышают эффективность работы разных отраслей городской экономики. Каждая из 10 премий составляет миллион рублей.
При этом не менее важная задача, которая не лежит на поверхности, состоит в выявлении перспективных специалистов, работающих в IT-индустрии, и не только: это могут быть и финансисты и просто ребята, способные стать лидерами. С этой точки зрения важная часть программы - это командообразование всех этих ребят для решения проставленных задач. Среди заявленных на хакатон команд мы должны найти не только профессионалов, которые затем будут рекрутированы крупными и средними компаниями, но также и тех, кто способен сформировать стартапы и в дальнейшем вести самостоятельный бизнес.
Международный этап программы для молодых специалистов в сфере информационных технологий Urban.Tech Moscow 2019
27 ноября, 12:20
Москва проведёт финал цифровой премии Мэра и подведет итоги Urban.Tech
Конкурсные задания были от двух игроков: городских департаментов и корпораций. Для корпораций плюс в том, что они смогут отобрать команду, предложившую оптимальное решение, и далее сделать на этой основе отдельный проект, либо же взять в штат для реализации этого решения. В то же время, городские структуры, у которых есть определенные процедуры закупки любого продукта или услуги, в процессе хакатона получают, по сути, сформированное техническое задание. Затем его можно реализовать как IT-решение, которое мы уже сможем выставить на конкурсные процедуры в законодательном порядке.
- География Urban.Tech Moscow расширяется. В этом году в программе приняли участие специалисты из разных стран. Насколько высок был их интерес к московскому проекту?
- Если в прошлом году мы распространяли наш проект только на регионы России, то теперь Москва пригласила к участию специалистов из других стран. Мы провели международный этап, который включал в себя 6 отборочных туров (идеатонов) в столицах шести стран. С 26 октября по 10 ноября идеатоны прошли в Минске, Риге, Алма-Ате, Тель-Авиве, Праге и Ереване.
И 27 ноября ребята из этих городов прилетели в Москву - это 66 победителей международного тура. Для них мы сделали road-show, чтобы они смогли посмотреть, что делается в столице по интересующим их направлениям. Сейчас ребята посещают крупные IT-компании, знакомятся с успешными стартапами. Они увидят инновационные, инфраструктурные объекты, среди которых технопарк "Сколково", инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Мы показываем им, что сегодня представляет собой Москва, показываем те IT-решения, которые здесь уже воплощены в жизнь. И, конечно, им этот проект очень интересен - многие слышали про цифровизацию, про инновационные решения, которые постоянно внедряет наш город. Поэтому они достаточно активно окунулись в решение тех задач, которые мы поставили.
- Будут ли эти команды участвовать в финале?
- Да, конечно. Сегодня вечером (29 ноября) состоится открытие финального этапа, куда в общей сложности отобрана 231 команда из 33 городов. Соревнование, по итогам которого будет присуждена премия мэра Москвы, пройдет в формате 50-часового хакатона. Участникам нужно будет разработать решение одной из 10 задач по направлениям: "умный" город, финансы, системы управления, маркетплейсы, а также искусственный интеллект. В конкурсную комиссию, которая выберет победителей, войдут представители правительства Москвы и ведущих российских компаний. Финал хакатона станет завершением программы Urban.Tech: в понедельник (2 декабря) мы подведем итоги и вручим награды командам-победителям.
Постановщик задач консультирует разработчиков в вагоне метро
30 октября, 14:57
Двери открываются: Москва провела в метро первый в мире подземный идеатон
- Какова судьба лучших проектов? Что, помимо премии, может предложить им Москва? Что предложат корпорации, в партнерстве с которыми реализуется программа?
- Корпорации в данном случае будут предлагать отдельно свои корпоративные призы, а также дадут возможность трудоустройства или обеспечат заказы. Прошлогодние финалисты рассказали, что произошло с их проектами и решениями: крупные компании "схантили" 90% команд-финалистов, причем не только для работы над данным проектом, но и для долговременного сотрудничества. Сегодня кто-то из команд уже оформился в конкретный бизнес и сейчас выполняет по договору разработку продукта.
Что касается города, то в случае, если команды-победители в дальнейшем сформируются как предприниматели, то (неважно московская это будет команда, из другого города РФ или зарубежная), на них уже будет распространяться весь инструментарий поддержки малого бизнеса. Мы будем им помогать, особенно на старте, дадим им возможность воспользоваться бесплатно всей инфраструктурой, обеспечим места в коворкингах. В общем, поддержим по всей линии.
- И вопрос немного из другой области. Совсем недавно в России была создана правительственная подкомиссия по развитию искусственного интеллекта, в которую вошли и вы. Как планируете участвовать в работе подкомиссии? Что может предложить Департамент в этой сфере?
- Создание этой подкомиссии - это просто формализация того процесса, над которым мы совместно работаем уже на протяжении нескольких месяцев. Он был запущен после проведения совещания у президента РФ, а стратегия и концепции развития искусственного интеллекта обсуждались активно еще на ПМЭФ. Направление нашего Департамента связано с инновационной тематикой, а технологии искусственного интеллекта туда включаются. Поэтому мы смотрим, как это может решаться в Москве.
И здесь мы будем работать в связке с московским Департаментом информационных технологий. Будем выстраивать систему поддержки, в том числе - образовательные мероприятия. Ведь, чтобы реализовывать уже придуманные IT-решения, нужны подготовленные люди, да и сам потребитель должен быть готов к использованию технологий искусственного интеллекта.
Уже сейчас мы можем предложить инфраструктуру, оборудование, материалы. У нас большая сеть технопарков, где собраны как раз технологичные инновационные компании, на базе которых будут отрабатываться решения. Важнейший момент – это "пилотирование". Инновационную технологию, в том числе в области искусственного интеллекта, перед внедрением необходимо оттестировать, понять ее результат. И мы двинулись по этому направлению, создав несколько пилотных площадок в партнерстве с организациями из различных сфер: это и здравоохранение, и образование, и деловые центры, где можно "пилотировать" ту или иную технологию. Таким проектом, например, является беспилотное такси. Это тоже технология искусственного интеллекта. "Пилотирование" - это одно из направлений, где Департамент точно будет являться инфраструктурой поддержки для компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта.
Робот-рука на стенде компании Сбербанка на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
28 ноября, 12:30
Технари-мечтатели. В Самаре раскрыли профессии будущего
000000
Обсудить 0
Экономика
Рекомендуем
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Николай Корчунов: есть реальный риск размещения РСМД США в Арктике
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
Марина Лошак: хотим сделать регионы центром мировых культурных событий
Победители первого конкурса управленцев Лидеры России во время презентации клуба Эльбрус на финале конкурса управленцев Лидеры России в образовательном центре Сириус в Сочи
Клуб Лидеров России "Эльбрус" запускает новые соцпроекты в 2020 году
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Владимир Нетесов: Воронежская область поддержит федеральные программы
Глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
Куринный: знак "Сделано на Кубани" повышает узнаваемость продукции
Международный этап программы для молодых специалистов в сфере информационных технологий Urban.Tech Moscow 2019
Москва проведёт финал цифровой премии Мэра и подведет итоги Urban.Tech
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет встречу с премьером Монголии 3 декабря
Московский инновационный кластер
Что нужно знать о Московском инновационном кластере
Генеральный директор компании ORSIS Владимир Злобин
Владимир Злобин: разрабатываем секретное оружие для российской армии
Республика Гвинея-Бисау
Действующий президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
Сергей Собянин: люди должны работать там, где живут
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Модели перед показом одежды в гримерной на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
Лучшие фото недели: Крымская неделя моды и боливийские женские бои
Президент Международной организации виноградарства и виноделия Регина Вандерлинде
Регина Вандерлинде: Россия может стать крупной винодельческой державой
Ракетный пуск КНДР
Спецпредставители Южной Кореи, Японии и США обсудили пуск ракет КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Лента новостейМолния