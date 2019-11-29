Победителей Urban.Tech Moscow ждут 10 премий по миллиону рублей

Финальный хакатон Urban.Tech Moscow на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" стартует в столице 29 ноября и продлится до 2 декабря. О задачах программы Urban.Tech, её значении для города, а также о перспективах участников и победителей хакатона в интервью РИА Новости рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

- Алексей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, какие задачи решает для города программа Urban.Tech Moscow?

- Международная программа Urban.Tech Moscow призвана собрать все передовые решения задач, стоящих перед Москвой. Каждый участник программы с командой единомышленников создает цифровой продукт и строит на его основе свой, нужный для Москвы и ее жителей бизнес. В частности, программа разработана для подготовки к участию в конкурсе на соискание премии Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Она будет присуждаться за разработки, которые повышают эффективность работы разных отраслей городской экономики. Каждая из 10 премий составляет миллион рублей.

При этом не менее важная задача, которая не лежит на поверхности, состоит в выявлении перспективных специалистов, работающих в IT-индустрии, и не только: это могут быть и финансисты и просто ребята, способные стать лидерами. С этой точки зрения важная часть программы - это командообразование всех этих ребят для решения проставленных задач. Среди заявленных на хакатон команд мы должны найти не только профессионалов, которые затем будут рекрутированы крупными и средними компаниями, но также и тех, кто способен сформировать стартапы и в дальнейшем вести самостоятельный бизнес.

Конкурсные задания были от двух игроков: городских департаментов и корпораций. Для корпораций плюс в том, что они смогут отобрать команду, предложившую оптимальное решение, и далее сделать на этой основе отдельный проект, либо же взять в штат для реализации этого решения. В то же время, городские структуры, у которых есть определенные процедуры закупки любого продукта или услуги, в процессе хакатона получают, по сути, сформированное техническое задание. Затем его можно реализовать как IT-решение, которое мы уже сможем выставить на конкурсные процедуры в законодательном порядке.

- География Urban.Tech Moscow расширяется. В этом году в программе приняли участие специалисты из разных стран. Насколько высок был их интерес к московскому проекту?

- Если в прошлом году мы распространяли наш проект только на регионы России, то теперь Москва пригласила к участию специалистов из других стран. Мы провели международный этап, который включал в себя 6 отборочных туров (идеатонов) в столицах шести стран. С 26 октября по 10 ноября идеатоны прошли в Минске, Риге, Алма-Ате, Тель-Авиве, Праге и Ереване.

И 27 ноября ребята из этих городов прилетели в Москву - это 66 победителей международного тура. Для них мы сделали road-show, чтобы они смогли посмотреть, что делается в столице по интересующим их направлениям. Сейчас ребята посещают крупные IT-компании, знакомятся с успешными стартапами. Они увидят инновационные, инфраструктурные объекты, среди которых технопарк "Сколково", инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Мы показываем им, что сегодня представляет собой Москва, показываем те IT-решения, которые здесь уже воплощены в жизнь. И, конечно, им этот проект очень интересен - многие слышали про цифровизацию, про инновационные решения, которые постоянно внедряет наш город. Поэтому они достаточно активно окунулись в решение тех задач, которые мы поставили.

- Будут ли эти команды участвовать в финале?

- Да, конечно. Сегодня вечером (29 ноября) состоится открытие финального этапа, куда в общей сложности отобрана 231 команда из 33 городов. Соревнование, по итогам которого будет присуждена премия мэра Москвы, пройдет в формате 50-часового хакатона. Участникам нужно будет разработать решение одной из 10 задач по направлениям: "умный" город, финансы, системы управления, маркетплейсы, а также искусственный интеллект. В конкурсную комиссию, которая выберет победителей, войдут представители правительства Москвы и ведущих российских компаний. Финал хакатона станет завершением программы Urban.Tech: в понедельник (2 декабря) мы подведем итоги и вручим награды командам-победителям.

- Какова судьба лучших проектов? Что, помимо премии, может предложить им Москва? Что предложат корпорации, в партнерстве с которыми реализуется программа?

- Корпорации в данном случае будут предлагать отдельно свои корпоративные призы, а также дадут возможность трудоустройства или обеспечат заказы. Прошлогодние финалисты рассказали, что произошло с их проектами и решениями: крупные компании "схантили" 90% команд-финалистов, причем не только для работы над данным проектом, но и для долговременного сотрудничества. Сегодня кто-то из команд уже оформился в конкретный бизнес и сейчас выполняет по договору разработку продукта.

Что касается города, то в случае, если команды-победители в дальнейшем сформируются как предприниматели, то (неважно московская это будет команда, из другого города РФ или зарубежная), на них уже будет распространяться весь инструментарий поддержки малого бизнеса. Мы будем им помогать, особенно на старте, дадим им возможность воспользоваться бесплатно всей инфраструктурой, обеспечим места в коворкингах. В общем, поддержим по всей линии.

- И вопрос немного из другой области. Совсем недавно в России была создана правительственная подкомиссия по развитию искусственного интеллекта, в которую вошли и вы. Как планируете участвовать в работе подкомиссии? Что может предложить Департамент в этой сфере?

- Создание этой подкомиссии - это просто формализация того процесса, над которым мы совместно работаем уже на протяжении нескольких месяцев. Он был запущен после проведения совещания у президента РФ, а стратегия и концепции развития искусственного интеллекта обсуждались активно еще на ПМЭФ. Направление нашего Департамента связано с инновационной тематикой, а технологии искусственного интеллекта туда включаются. Поэтому мы смотрим, как это может решаться в Москве.

И здесь мы будем работать в связке с московским Департаментом информационных технологий. Будем выстраивать систему поддержки, в том числе - образовательные мероприятия. Ведь, чтобы реализовывать уже придуманные IT-решения, нужны подготовленные люди, да и сам потребитель должен быть готов к использованию технологий искусственного интеллекта.