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РИА Новости

Минниханов: мы должны активнее использовать потенциалы наших отношений

12:47 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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УФА, 29 ноя – РИА Новости. Россия должна использовать потенциал межнациональных и межконфессиональных отношений в борьбе с терроризмом, заявил на заседании группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Российская цивилизация является самой близкой к исламскому миру. Сегодня мы должны гораздо активнее использовать все потенциалы наших отношений. Объединить усилия, установить порядок, базирующийся на равноправии соблюдения норм международного права и справедливости. Нам совместно следует повысить эффективность в борьбе с терроризмом и взаимодействие таких направлений, как защита традиционно-нравственных норм, работа с социально не защищенными членами общества и национальными меньшинствами", - заявил на заседании Минниханов.
В числе важных совместных задач он также назвал борьбу с природными и техногенными катастрофами, развитие торгово-экономической, культурной, научно-технической сфер.
"Россия проявляет готовность делиться своими технологиями и участвовать в подготовке национальных кадров, наукоемких областях, в частности в вопросах атомного строения, космонавтики, IT-сферы. В целом нужно стремиться к тому, чтобы отношения России и исламского мира представляли собой пример цивилизованного партнёрства и важным инструментом общественной дипломатии", - сказал Минниханов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время встречи с заместителем главы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари. 19 января 2018
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Он отметил, что российский опыт национальных и межрелигиозных отношений - это не отказ от истории и традиции. "Наш опыт - это синергия более 180 национальностей, большинство из которых является коренными народами нашей страны. Вместе с тем каждый регион уникален по своему, по этно-конфессиональному составу и обладает своим опытом сотрудничества", - добавил он.
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Республика ТатарстанРустам Минниханов
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