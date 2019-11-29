Минниханов: мы должны активнее использовать потенциалы наших отношений

УФА, 29 ноя – РИА Новости. Россия должна использовать потенциал межнациональных и межконфессиональных отношений в борьбе с терроризмом, заявил на заседании группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" президент Татарстана Россия должна использовать потенциал межнациональных и межконфессиональных отношений в борьбе с терроризмом, заявил на заседании группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" президент Татарстана Рустам Минниханов

"Российская цивилизация является самой близкой к исламскому миру. Сегодня мы должны гораздо активнее использовать все потенциалы наших отношений. Объединить усилия, установить порядок, базирующийся на равноправии соблюдения норм международного права и справедливости. Нам совместно следует повысить эффективность в борьбе с терроризмом и взаимодействие таких направлений, как защита традиционно-нравственных норм, работа с социально не защищенными членами общества и национальными меньшинствами", - заявил на заседании Минниханов.

В числе важных совместных задач он также назвал борьбу с природными и техногенными катастрофами, развитие торгово-экономической, культурной, научно-технической сфер.

"Россия проявляет готовность делиться своими технологиями и участвовать в подготовке национальных кадров, наукоемких областях, в частности в вопросах атомного строения, космонавтики, IT-сферы. В целом нужно стремиться к тому, чтобы отношения России и исламского мира представляли собой пример цивилизованного партнёрства и важным инструментом общественной дипломатии", - сказал Минниханов.