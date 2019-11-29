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РИА Новости

В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке

12:44 29.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как трое детей получили травмы в аквапарке в Самаре, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, в период с 21 сентября по 25 октября трое несовершеннолетних детей получили травмы в аквапарке "Виктория" в Самаре. По данным СУСК, произошло это из-за того, что сотрудники компании, которая обслуживает аквапарк, оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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