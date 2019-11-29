В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке

По версии следствия, в период с 21 сентября по 25 октября трое несовершеннолетних детей получили травмы в аквапарке "Виктория" в Самаре. По данным СУСК, произошло это из-за того, что сотрудники компании, которая обслуживает аквапарк, оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности.