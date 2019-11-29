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РИА Новости

Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

15:52 29.11.2019
872
Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям. Основной темой является вопрос о реализации целей и задач Стратегии государственной национальной политики.
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Владимир ПутинНальчикРоссияОбщество
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