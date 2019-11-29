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РИА Новости

Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор экс-сотруднику УФСИН

12:12 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно бывшего сотрудника УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в превышении должностных полномочий при реконструкции здания СИЗО в Нальчике, сообщили РИА Новости в городской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, старший инженер группы капитального строительства и ремонта отдела тылового обеспечения УФСИН РФ по КБР с июня 2011 года по декабрь 2012 года подписал акты приемки выполненных работ по реконструкции следственного изолятора (СИЗО) Нальчика на сумму около 4,8 миллиона рублей. По данным следователей, при этом сотрудник УФСИН знал, что юридическое лицо не выполнило работы по государственному контракту.
"Суд признал подсудимого виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что осужденный также на 2 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФНальчикРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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