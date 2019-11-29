Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор экс-сотруднику УФСИН

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, старший инженер группы капитального строительства и ремонта отдела тылового обеспечения УФСИН РФ по КБР с июня 2011 года по декабрь 2012 года подписал акты приемки выполненных работ по реконструкции следственного изолятора (СИЗО) Нальчика на сумму около 4,8 миллиона рублей. По данным следователей, при этом сотрудник УФСИН знал, что юридическое лицо не выполнило работы по государственному контракту.