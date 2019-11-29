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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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РИА Новости

Москва предоставила Faberlic инвестиционный заем на 200 млн рублей

11:46 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил косметической фабрике Faberlic инвестиционный заём на 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
Заём выдан сроком на 5 лет. На полученные средства предприятие закупит новое оборудование, что позволит увеличить производительность и качество продукции, говорится в сообщении.
"Финансовые меры поддержки московской промышленности сегодня включают широкий спектр инструментов, в том числе льготные займы. Такие механизмы позволяют предприятию получать значительные объемы средств на льготных условиях и реализовывать крупные инвестиционные проекты. Так, с помощью промышленного займа фабрика Faberlic сможет пополнить оборотные средства и установить новое оборудование. Помимо привлеченного финансирования, предприятие вложит в проект 86 миллионов рублей собственных средств", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В мае 2019 года правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса компании Faberlic. Благодаря данному статусу для компании действует льготный налог на прибыль, недвижимое имущество, землю, а также сниженная арендная ставка, а сэкономленные средства предприятие может вкладывать в собственное развитие. За последние пять лет Faberlic инвестировал в модернизацию производства 2,4 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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