Москва предоставила Faberlic инвестиционный заем на 200 млн рублей

Заём выдан сроком на 5 лет. На полученные средства предприятие закупит новое оборудование, что позволит увеличить производительность и качество продукции, говорится в сообщении.

В мае 2019 года правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса компании Faberlic. Благодаря данному статусу для компании действует льготный налог на прибыль, недвижимое имущество, землю, а также сниженная арендная ставка, а сэкономленные средства предприятие может вкладывать в собственное развитие. За последние пять лет Faberlic инвестировал в модернизацию производства 2,4 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе.