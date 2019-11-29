У берегов Ливии спасли 60 мигрантов

"Сегодня ночью судно Ocean Viking спасло 60 человек с крайне переполненной и неустойчивой деревянной лодки, терпящей бедствие. После сложной операции в 111 километрах от берега Ливии все 60 человек, среди которых трехмесячный младенец и его трехлетний брат, находятся в безопасности на борту (Ocean Viking - ред.)", - говорится в сообщении в Twitter организации.