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РИА Новости

Омские чиновники прошли обучение в рамках проекта "Цифровая экономика"

11:12 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 29 ноя – РИА Новости. Представители органов государственной власти в Омской области прошли обучение по программе повышения квалификации в рамках национального проекта "Цифровая экономика в РФ", сообщает в пятницу правительство Омской области.
Обучение проходило с 15 ноября в Омском государственном техническом университете, после чего состоялась защита проектов по программе повышения квалификации в области цифровой экономики "Управление, основанное на данных – Chief Data Officer (CDO)". В нем приняли участие более 250 представителей органов государственной власти, местного самоуправления и других. Обучение прошло благодаря гранту, выигранному в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".
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"Цифровизация предъявляет особые требования к кадрам, поэтому уже сейчас важно получать новые современные знания, в том числе и в области государственного управления. Правительство Омской области поддерживает подобные инициативы, которые способствуют профессиональному росту и повышению знаний в условиях новой реальности", - сказал министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.
Он выразил уверенность, что разработанные проекты будут способствовать позитивным изменениям в регионе, повысят качество и уровень жизни людей.
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В кабмине уточнили, что на основе полученных знаний слушатели программы разработали 17 проектов в области управления транспортом, энергоэффективностью, трудовыми ресурсами, профориентацией школьников, лесным и жилищным фондом и другие, которым найдется практическое применение в регионе для решения задач социально-экономического развития региона. По итогам прохождения "интенсива" представленные проекты успешно защищены, каждый участник получил свидетельство о повышении квалификации.
Всего в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" в Омской области реализуется пять региональных проектов, в том числе и региональный проект "Кадры для цифровой экономики". Помимо проведенного обучения по региональному проекту на базе ОмГТУ открыт Центр по управлению, основанному на данных, который продолжит обучение по программам повышения квалификации CDO-менеджеров в соответствии с требованиями цифровой экономики.
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