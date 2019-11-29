Омские чиновники прошли обучение в рамках проекта "Цифровая экономика"

ОМСК, 29 ноя – РИА Новости. Представители органов государственной власти в Представители органов государственной власти в Омской области прошли обучение по программе повышения квалификации в рамках национального проекта "Цифровая экономика в РФ ", сообщает в пятницу правительство Омской области.

Обучение проходило с 15 ноября в Омском государственном техническом университете, после чего состоялась защита проектов по программе повышения квалификации в области цифровой экономики "Управление, основанное на данных – Chief Data Officer (CDO)". В нем приняли участие более 250 представителей органов государственной власти, местного самоуправления и других. Обучение прошло благодаря гранту, выигранному в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

"Цифровизация предъявляет особые требования к кадрам, поэтому уже сейчас важно получать новые современные знания, в том числе и в области государственного управления. Правительство Омской области поддерживает подобные инициативы, которые способствуют профессиональному росту и повышению знаний в условиях новой реальности", - сказал министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

Он выразил уверенность, что разработанные проекты будут способствовать позитивным изменениям в регионе, повысят качество и уровень жизни людей.

В кабмине уточнили, что на основе полученных знаний слушатели программы разработали 17 проектов в области управления транспортом, энергоэффективностью, трудовыми ресурсами, профориентацией школьников, лесным и жилищным фондом и другие, которым найдется практическое применение в регионе для решения задач социально-экономического развития региона. По итогам прохождения "интенсива" представленные проекты успешно защищены, каждый участник получил свидетельство о повышении квалификации.