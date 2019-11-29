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РИА Новости

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела о библиотеке Шнеерсона

11:05 29.11.2019 (обновлено: 11:11 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал директора библиотеки "Агудас Хасидей Хабад" Шолома Дов-Бер Левина по обвинению в невозврате в Россию книг из библиотеки Шнеерсона.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в суде, добавив, что срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
По данным суда, Левину предъявлено обвинение по статье 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ культурных ценностей), санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
По информации газеты "Коммерсант", следствие обвиняет Левина в незаконном удерживании у себя семи книг из библиотеки Йосефа Ицхака Шнеерсона. Издание отмечает, что они хранятся в возглавляемой им библиотеке "Агудас Хасидей Хабад".
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
23 сентября, 03:39Культура
Юристы обсудят возможность возобновления музейных обменов между РФ и США

Святыня Хасидов

Библиотека Шнеерсона — коллекция древнееврейских книг и рукописей, собранная хасидскими раввинами, возглавлявшими с конца XVIII века религиозное движение "Хабад" в белорусском местечке Любавичи на территории современной Смоленской области, которое было центром одной из ветвей хасидизма (религиозное течение в иудаизме). Хасиды считают библиотеку религиозной святыней: в ней собраны рукописи и книги о хасидизме с момента появления этого течения, центром которого были Любавичи.
Библиотека и архив Шнеерсона находятся в России. С началом перестройки любавические хасиды начали активно добиваться возвращения им библиотеки Шнеерсона. Расположенная в США головная организация любавических хасидов "Агудас Хасидей Хабад" потребовала передать архивы и библиотеку Шнеерсона ей на хранение и направила соответствующий иск в американский суд.
Наручники. Архивное фото
4 июня 2018, 17:09
В Москве заочно арестовали владельца американского музея русских икон
В начале августа 2010 года суд в США постановил, что хасиды доказали свое право на книги и рукописи, которые, по его определению, хранятся в Российской государственной библиотеке и Российском военном архиве "незаконно". МИД РФ посчитал это решение грубейшим нарушением общепринятых норм и принципов международного права.
В январе 2013 года суд округа Колумбия обязал российское правительство выплачивать по 50 тысяч долларов ежедневно до даты возврата американским хасидам находящейся в фондах РФ коллекции книг Шнеерсона. Данное решение стало поводом для прекращения музейного обмена между США и РФ, поскольку создавало опасность ареста российских экспонатов в случае их вывоза на выставки в Штаты.
В 2013 году по распоряжению российского президента Владимира Путина часть книг Шнеерсона передали из РГБ в безвозмездное пользование московскому Еврейскому музею и центру толерантности. Путин подтвердил при этом собственность российского государства на коллекцию.
Книги из коллекции Шнеерсона, которые переданы на хранение в Еврейский музей и Центр толерантности в Москве. Архивное фото.
21 мая 2018, 17:18Культура
Юристы Госдепа США приедут в РФ для обсуждения по "библиотеке Шнеерсона"
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КультураРоссийская государственная библиотекаМИД РФВладимир ПутинМоскваСмоленская областьСШАДело о библиотеке ШнеерсонаПроисшествия
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