Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела о библиотеке Шнеерсона

МОСКВА, 29 ноя - РА Новости. Тверской суд Тверской суд Москвы заочно арестовал директора библиотеки "Агудас Хасидей Хабад" Шолома Дов-Бер Левина по обвинению в невозврате в Россию книг из библиотеки Шнеерсона.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в суде, добавив, что срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

По данным суда, Левину предъявлено обвинение по статье 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ культурных ценностей), санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

По информации газеты " Коммерсант ", следствие обвиняет Левина в незаконном удерживании у себя семи книг из библиотеки Йосефа Ицхака Шнеерсона. Издание отмечает, что они хранятся в возглавляемой им библиотеке "Агудас Хасидей Хабад".

Святыня Хасидов

Библиотека Шнеерсона — коллекция древнееврейских книг и рукописей, собранная хасидскими раввинами, возглавлявшими с конца XVIII века религиозное движение "Хабад" в белорусском местечке Любавичи на территории современной Смоленской области, которое было центром одной из ветвей хасидизма (религиозное течение в иудаизме). Хасиды считают библиотеку религиозной святыней: в ней собраны рукописи и книги о хасидизме с момента появления этого течения, центром которого были Любавичи.

Библиотека и архив Шнеерсона находятся в России. С началом перестройки любавические хасиды начали активно добиваться возвращения им библиотеки Шнеерсона. Расположенная в США головная организация любавических хасидов "Агудас Хасидей Хабад" потребовала передать архивы и библиотеку Шнеерсона ей на хранение и направила соответствующий иск в американский суд.

В начале августа 2010 года суд в США постановил, что хасиды доказали свое право на книги и рукописи, которые, по его определению, хранятся в Российской государственной библиотеке и Российском военном архиве "незаконно". МИД РФ посчитал это решение грубейшим нарушением общепринятых норм и принципов международного права.

В январе 2013 года суд округа Колумбия обязал российское правительство выплачивать по 50 тысяч долларов ежедневно до даты возврата американским хасидам находящейся в фондах РФ коллекции книг Шнеерсона. Данное решение стало поводом для прекращения музейного обмена между США и РФ, поскольку создавало опасность ареста российских экспонатов в случае их вывоза на выставки в Штаты.