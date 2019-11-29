ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждено три дома.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 45 единиц", - добавил представитель ведомства.