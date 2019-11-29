В Гонконге полиция сняла оцепление вокруг университета PolyU

ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга завершила поисковую операцию и зачистку Политехнического университета от опасных предметов, оставленных в ходе продолжающегося несколько недель жесткого противостояния протестующих и правоохранительных органов, сотрудники полиции в пятницу утром покинули территорию учебного заведения.

"Полиция вывезла все опасные предметы и провела тщательный осмотр мест преступления в Политехническом университете Гонконга (PolyU). Сотрудники полиции в общей сложности изъяли 3989 бутылок с зажигательной смесью, 1339 единиц взрывчатых веществ, 601 бутылку едкой жидкости и 573 единицы оружия", - говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что следователи покинули территорию университета, а оцепление вокруг учебного заведения было снято. Дальнейшими действиями будет руководить уже администрация университета.

"Хотим подчеркнуть, что полиция применяет гибкий подход к решению кризисной ситуации в Политехническом университете и приложит все усилия для урегулирования ситуации мирным путем", - говорится в документе.

Nearly 4,000 gas bombs, 1,400 explosive materials, 600 corrosive liquids and 570 weapons were discovered at #PolyU by Hong Kong police in two days. https://t.co/wLHoH4hOHm pic.twitter.com/Jglo9GEszB — Global Times (@globaltimesnews) November 29, 2019

Полиция покинула университет, и теперь руководство вуза будет заниматься расчисткой территории, ремонтом, проведением необходимых тестов по состоянию воздуха, воды и почвы на территории Политеха. Кампус на время останется закрытым для посещения, руководство просит студентов, преподавателей, персонал и представителей общественности во время этого периода не проходить на территорию разгромленного кампуса.

Согласно данным полиции, на территории университета они не нашли ни одного участника протестов.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.