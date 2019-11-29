Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T09:20+0300
https://ria.ru/20191129/1561732684.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156170/13/1561701312_0:0:3082:1735_1036x0_80_0_0_887edfe5a304209524c364d60a73717b.jpg
РИА Новости

В Гонконге полиция сняла оцепление вокруг университета PolyU

09:20 29.11.2019
163
© REUTERS / Tyrone Siu/File Photo Акция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu/File Photo
Акция протеста в Гонконге
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга завершила поисковую операцию и зачистку Политехнического университета от опасных предметов, оставленных в ходе продолжающегося несколько недель жесткого противостояния протестующих и правоохранительных органов, сотрудники полиции в пятницу утром покинули территорию учебного заведения.
"Полиция вывезла все опасные предметы и провела тщательный осмотр мест преступления в Политехническом университете Гонконга (PolyU). Сотрудники полиции в общей сложности изъяли 3989 бутылок с зажигательной смесью, 1339 единиц взрывчатых веществ, 601 бутылку едкой жидкости и 573 единицы оружия", - говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что следователи покинули территорию университета, а оцепление вокруг учебного заведения было снято. Дальнейшими действиями будет руководить уже администрация университета.
"Хотим подчеркнуть, что полиция применяет гибкий подход к решению кризисной ситуации в Политехническом университете и приложит все усилия для урегулирования ситуации мирным путем", - говорится в документе.
Полиция покинула университет, и теперь руководство вуза будет заниматься расчисткой территории, ремонтом, проведением необходимых тестов по состоянию воздуха, воды и почвы на территории Политеха. Кампус на время останется закрытым для посещения, руководство просит студентов, преподавателей, персонал и представителей общественности во время этого периода не проходить на территорию разгромленного кампуса.
Согласно данным полиции, на территории университета они не нашли ни одного участника протестов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
В последние недели в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику, стали оккупировать кампусы университетов, блокировать тоннели и улицы, из соображений безопасности некоторые учебные заведения досрочно завершили учебные семестры, какие-то перешли на онлайн-обучение, многие студенты, приехавшие в Гонконг из городов материкового Китая, на фоне обострения ситуации временно вернулись домой.
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
Вчера, 11:24Сказано в эфире
Трамп намерен "защитить демократию" в Гонконге. Чем ответит Китай? Президент США подписал два закона по поводу ситуации в Гонконге, в Пекине пригрозили контрмерами. Свое мнение о целях действий Вашингтона в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Киреев.
000000
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеПекинГонконгВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ поддержать минский процесс
Ракетный пуск КНДР
Спецпредставители Южной Кореи, Японии и США обсудили пуск ракет КНДР
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
Полиция вывела с акции в Тбилиси несколько оппозиционеров
Хуситы
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Орлов рассказал о пассажирском грузопотоке по мосту через Амур в Китай
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Власти рассказали о преимуществах запуска моста через Амур в Китай
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
У берегов Ливии спасли 60 мигрантов
Вид города Рима
В Италии проходит забастовка железнодорожников
Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич посоветовал послу США при ОБСЕ изучить текст "Минска-2"
Новый запуск ракет КНДР
Эксперт прокомментировал новый запуск ракет КНДР
Республика Гвинея-Бисау
Действующий президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украина потребовала запретить участие крымчан в форуме ООН
Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Россия - исламский мир"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
Лента новостейМолния