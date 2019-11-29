Лукашевич призвал ОБСЕ поддержать минский процесс

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Американцам не следует разжигать конфронтацию, настраивая Американцам не следует разжигать конфронтацию, настраивая Украину на ожидание неких действий от России , в нынешней ситуации от ОБСЕ и всех участников международного сообщества требуется максимальная поддержка минскому процессу, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

Ранее посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в интервью Deutsche Welle в преддверии нормандского саммита заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе, в первую очередь, зависит от действий России, которая "должна вывести своих военных с украинской территории".

"В нынешней ситуации от ОБСЕ и всех участников международного сообщества требуется максимальная поддержка минскому процессу. Американцам не следует разжигать конфронтацию, настраивая Украину на ожидание неких действий от России. Никто другой не выполнит за Киев его "домашнюю работу". Пропагандистские клише, озвучиваемые американским коллегой в худших традициях холодной войны, видимо, свидетельствуют о желании Вашингтона продолжать использовать украинскую трагедию в своих интересах", - заявил Лукашевич.

Собеседник агентства отметил, что на саммите "нормандской четверки" в октябре 2016 года было решено, в том числе Киевом, что шаги по аспектам политики и безопасности должны осуществляться параллельно и взаимосвязано.

"Пять лет в Киеве отказывались подтвердить на бумаге предложенную еще в 2015 году министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером формулу о порядке введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Но согласовав, наконец, 1 октября этого года с Донецком и Луганском текст этой формулы в контактной группе, Киев до сих пор не предпринял никаких шагов по ее имплементации в украинское законодательство", - указал он.

Лукашевич добавил, что не меньшие опасения вызывает и тот факт, что закон об особом статусе так и не вступил в силу, хоть и принят.