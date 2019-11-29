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РИА Новости

Лукашевич призвал ОБСЕ поддержать минский процесс

09:16 29.11.2019
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© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Американцам не следует разжигать конфронтацию, настраивая Украину на ожидание неких действий от России, в нынешней ситуации от ОБСЕ и всех участников международного сообщества требуется максимальная поддержка минскому процессу, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в интервью Deutsche Welle в преддверии нормандского саммита заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе, в первую очередь, зависит от действий России, которая "должна вывести своих военных с украинской территории".
"В нынешней ситуации от ОБСЕ и всех участников международного сообщества требуется максимальная поддержка минскому процессу. Американцам не следует разжигать конфронтацию, настраивая Украину на ожидание неких действий от России. Никто другой не выполнит за Киев его "домашнюю работу". Пропагандистские клише, озвучиваемые американским коллегой в худших традициях холодной войны, видимо, свидетельствуют о желании Вашингтона продолжать использовать украинскую трагедию в своих интересах", - заявил Лукашевич.
Собеседник агентства отметил, что на саммите "нормандской четверки" в октябре 2016 года было решено, в том числе Киевом, что шаги по аспектам политики и безопасности должны осуществляться параллельно и взаимосвязано.
"Пять лет в Киеве отказывались подтвердить на бумаге предложенную еще в 2015 году министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером формулу о порядке введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Но согласовав, наконец, 1 октября этого года с Донецком и Луганском текст этой формулы в контактной группе, Киев до сих пор не предпринял никаких шагов по ее имплементации в украинское законодательство", - указал он.
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Лукашевич добавил, что не меньшие опасения вызывает и тот факт, что закон об особом статусе так и не вступил в силу, хоть и принят.
"Более того, его судьба после 31 декабря остается неясной. В руководстве Украины так и не уверены, будет ли он продлен, или же разработают новый. 27 ноября в Минске киевские переговорщики, наконец, откликнулись на готовность Донецка и Луганска начать предметное обсуждение, как должен выглядеть этот закон и как обеспечить его постоянный характер. Ждем результатов таких контактов, ведь времени до конца года осталось совсем немного", - заключил Лукашевич.
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