Фестиваль "Евразия" откроется ранее запрещенной кантатой Хенце

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Пятый Международный музыкальный фестиваль "Евразия" открывается в пятницу в Свердловской филармонии, сообщает департамент информполитики региона.

В первый день фестиваля на сцену выйдут Уральский академический филармонический оркестр и симфонический хор Свердловской филармонии. За дирижерским пультом – Дмитрий Лисс. Фестиваль продлится до 6 декабря.

"Организаторы отмечают: к первому дню фестиваля приковано внимание всего музыкального мира. Причина – обращение к сочинению современного автора Ханса Вернера Хенце, долгое время запрещенному для исполнения. "Плот "Медузы" – символ настоящего времени, каким когда-то была "Весна священная" Игоря Стравинского. Кантата Хенце, посвященная Че Геваре, вдохновленная одним из самых знаменитых полотен романтизма, только сейчас возвращается на европейские сцены и впервые в России звучит на екатеринбургской "Евразии", - говорится в сообщении.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора. Среди участников – исполнители из Великобритании, Германии, Грузии, России и Франции. Музыкальный диапазон программ – от XII века до наших дней. В рамках фестиваля состоятся три российские премьеры, Екатеринбург услышит редкие музыкальные инструменты, специально привезенные в Россию, в том числе уникальный электроакустический инструмент волны Мартено.

Впервые будет представлена деловая программа фестиваля, в рамках которой состоится международный симпозиум с представителями самых востребованных европейских концертных площадок.

В офф-программе публике предложат образовательные лекции в формате "Предконцертных настроек" и "Встречи с гостем". Специально к фестивалю откроется художественная выставка и состоится "битва художников", где молодые авторы анонимно представят свои работы на тему фестиваля, а зрители голосованием выберут победителя.