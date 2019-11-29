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РИА Новости

Фестиваль "Евразия" откроется ранее запрещенной кантатой Хенце

08:58 29.11.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Пятый Международный музыкальный фестиваль "Евразия" открывается в пятницу в Свердловской филармонии, сообщает департамент информполитики региона.
В первый день фестиваля на сцену выйдут Уральский академический филармонический оркестр и симфонический хор Свердловской филармонии. За дирижерским пультом – Дмитрий Лисс. Фестиваль продлится до 6 декабря.
"Организаторы отмечают: к первому дню фестиваля приковано внимание всего музыкального мира. Причина – обращение к сочинению современного автора Ханса Вернера Хенце, долгое время запрещенному для исполнения. "Плот "Медузы" – символ настоящего времени, каким когда-то была "Весна священная" Игоря Стравинского. Кантата Хенце, посвященная Че Геваре, вдохновленная одним из самых знаменитых полотен романтизма, только сейчас возвращается на европейские сцены и впервые в России звучит на екатеринбургской "Евразии", - говорится в сообщении.
Фестиваль проходит при поддержке губернатора. Среди участников – исполнители из Великобритании, Германии, Грузии, России и Франции. Музыкальный диапазон программ – от XII века до наших дней. В рамках фестиваля состоятся три российские премьеры, Екатеринбург услышит редкие музыкальные инструменты, специально привезенные в Россию, в том числе уникальный электроакустический инструмент волны Мартено.
Впервые будет представлена деловая программа фестиваля, в рамках которой состоится международный симпозиум с представителями самых востребованных европейских концертных площадок.
В офф-программе публике предложат образовательные лекции в формате "Предконцертных настроек" и "Встречи с гостем". Специально к фестивалю откроется художественная выставка и состоится "битва художников", где молодые авторы анонимно представят свои работы на тему фестиваля, а зрители голосованием выберут победителя.
Тема фестиваля "Евразия" 2019 года - "Песни любви и смерти".
Дирижер Юрий Башмет
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