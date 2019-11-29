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РИА Новости

В Хабаровском крае мужчина открыл стрельбу в подъезде

08:34 29.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости. Нетрезвый житель Комсомольска-на-Амуре открыл стрельбу в подъезде своего дома, после того как мать не пустила его в квартиру, приехавшие полицейские изъяли у мужчины оружие и боеприпасы, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
"Местная жительница сообщила сотрудникам полиции, что ее сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. После того, как она отказалась открывать ему дверь, родственник достал оружие и начал стрелять в подъезде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. При личном досмотре полицейские обнаружили у него похожие на оружие и боеприпасы предметы, их направили на экспертизу.
"В ходе исследования установлено, что изъятое является боеприпасами, изготовленными из патронов калибром 9 мм, и пистолетом, изготовленным самодельным способом из огнестрельного оружия ограниченного поражения пистолета Baikal МР-79. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что оружие и боеприпасы нашел на улице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении комсомольчанина возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
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МВД РФКомсомольск-на-АмуреПроисшествия
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